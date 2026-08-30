وحدت اسلامی فراتر از مباحث نظری است / شجاعت و شهامت در برابر جاهلان، رمز موفقیت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام برگزار شد. در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، ضمن تبریک اعیاد میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و خیرمقدم به میهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس، به ایراد سخن پرداخت.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در سال‌های گذشته در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) و بهره‌مندی میهمانان از محضر این امام همام، امسال را با اندوه و تأسف فراوان توصیف کرد و گفت: امسال با اندوهی عمیق و مصیبتی جانگداز این کنفرانس را در جوار مضجع شریف حضرت رضا(ع) برگزار می‌کنیم؛ چراکه قائد شهیدمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، که در سال‌های پیشانی پاسدار وحدت بودند، در میان ما نیست. امیدواریم خداوند ایشان را با پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و اولیای الهی محشور فرماید.

احمد مروی با اشاره به پیشینه بحث وحدت اسلامی در تاریخ معاصر گفت: بحث‌های نظری پیرامون وحدت اسلامی از ابعاد مختلف توسط قرآن کریم، پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین(ع) تبیین شده است و مصلحان بزرگی در طول تاریخ برای التیام بخشیدن به این زخم کهنه، حرکت‌ها و تلاش‌های بسزایی انجام دادند. از سید جمال‌الدین اسدآبادی و شاگردش شیخ محمد عبده تا امام راحل(ره) و امام شهید که در سال ۱۳۵۶ در ایام تبعید در ایرانشهر، سنگ بنای وحدت اسلامی را ایجاد کردند و این اندیشه روزبه‌روز قوی‌تر و گسترده‌تر شد و در جای‌جای جهان اسلام جای پای خود را پیدا کرد و اثرگذار شد.

وی افزود: اگر بخواهیم آثار و برکات وحدت اسلامی را فهرست کنیم، بسیار طولانی خواهد بود. شما خودتان شاهد بودید که در جنگ اخیر رمضان، دو کشور جنایتکار به ایران اسلامی حمله کردند، اما با انسجام و وحدت بیشتر مسلمانان مواجه شدند و هیچ نتیجه‌ای از این حملات نگرفتند.

وحدت اسلامی فراتر از مباحث نظری است

تولیت آستان قدس رضوی با طرح این پرسش اساسی که با وجود روشن بودن مبانی نظری وحدت در قرآن و سنت، چرا برخی از حاکمان و علمای کشورهای اسلامی در عمل به وحدت پایبند نیستند، گفت: با مراجعه به قرآن می‌بینیم که مباحث وحدت، نظری نیستند. مسئله تنها به نرسیدن از لحاظ نظری برنمی‌گردد. خداوند در قرآن کریم درباره علمای یهود و نصارا می‌فرماید که آنان پیامبر(ص) را چنان می‌شناختند که فرزندان خود را می‌شناختند. پس بحث نظری برای آنان حل‌شده بود؛ اما کتمان کردند و حقیقت را پنهان داشتند. اینجا دیگر مسئله علمی و نظری نیست، بلکه مسئله شجاعت، شهامت و از خودگذشتگی است.

حجت الاسلام والمسلمین مروی تصریح کرد: ابلاغ رسالت الهی و ایستادگی در برابر حکومت‌های ستمگر و خواسته‌های ناروای باطل‌گرایان و جاهلان متعصب، نیازمند شجاعت و از خودگذشتگی است. کسی که از جاهلان بترسد و نگران آبرو و اعتماد مردم باشد، هرگز به مقام شهادت و پیروزی نمی‌رسد.

وی با اشاره به سیره امام شهید افزود: شجاعت و شهامت امام شهید نه‌تنها در برابر حکومت‌های طاغوتی، بلکه در برابر جاهلان متعصبی که خود را مجتهد در دین می‌دانستند، تجلی یافت. ایستادن در برابر حاکمان ظالم که نهایتِ آن، از دست دادن جان است، چندان دشوار نیست؛ اما آنچه سخت‌تر از جان دادن است، از دست دادن آبرو و اعتماد مردم است. امام شهید در این مسیر نیز شجاعت و شهامت را به خرج داد و از غیر خدا نترسید.

شجاعت امام شهید در برابر جاهلان متعصب

تولیت آستان قدس رضوی به خاطره‌ای از دوران جوانی امام شهید اشاره کرد و گفت: یادم می‌آید روزی که آن بزرگوار در مشهد، به عنوان یک طلبه جوان، کتاب سید قطب را ترجمه کرد، نه از ناحیه حاکمان، بلکه از ناحیه متحجرین و جاهلان متعصب تحت فشار قرار گرفت و حواشی بسیاری پیرامون این حرکت ایجاد شد و سخنان ناروایی بر منبرها علیه ایشان جریان یافت. اما امام شهید با شجاعت و شهامت، نه از حاکمان ستمگر، بلکه از جاهلان متعصب نیز هراسی نداشت و ایستادگی کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خداوند شجاعت و شهامت را به اولیای الهی و مردان موحد عطا می‌کند، گفت: باید از خداوند بخواهیم که شجاعت از دست رفته را به ما بازگرداند. کسی که در برابر آمریکا و مستکبران اینگونه ایستادگی می‌کند، از غیر خدا نمی‌ترسد. امیدواریم با الگو قرار دادن سیره امام شهید، بتوانیم در مسیر تحقق وحدت اسلامی گام‌های مؤثرتری برداریم.

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