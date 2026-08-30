پیام رهبر انقلاب، سه درس بزرگ پیامبر(ص) را به امت اسلامی یادآوری کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، با قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل ارسال پیام ارزشمند و پرمحتوا به این کنفرانس، اظهار داشت: از مقام معظم رهبری که با پیام ارزشمند و پرمحتوای خود مجلس ما را مزین کردند، تشکر میکنم.
وی افزود: این پیام نشان داد که ما درسهای بزرگی از پیامبر اسلام(ص) گرفتهایم؛ درس عزت و کرامت. مقام معظم رهبری در پیام خود به سه درس مهم اشاره کردند؛ نخست، اتحاد و عدم تنازع؛ دوم، دفاع از یکدیگر در برابر کفر و سوم، انواع همکاریها و همافزاییها.
دکتر شهریاری ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین در پیام خود نشان دادند که چشمانداز غلبه نهایی حق بر باطل، در حال عینیت یافتن است.
توصیههای رهبر انقلاب در پیام به کنفرانس وحدت
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب در این پیام تصریح کرد: یکی از توصیههای مهم ایشان این بود که هر فردی در هر جایگاهی، اگر کاری انجام دهد که به تفرقه میان مسلمانان بینجامد و در جامعه اسلامی تنازع ایجاد کند، چه دانسته و چه نادانسته و چه خواسته و چه ناخواسته، در حقیقت مقصود دشمنان اسلام را سامان داده است.
وی دومین توصیه رهبر انقلاب را خطاب به حکام کشورهای اسلامی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در توصیهای بسیار مهم، مؤکد و مکرر به حکام کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، تأکید کردند که دشمن واقعی خود را بشناسند، نقش او را دریابند و با آن مقابله کنند.
دکتر شهریاری در پایان با تأکید بر قدردانی ویژه از رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: با تمام وجود و از اعماق قلب خود از مقام معظم رهبری به خاطر ارسال این پیام ارزشمند به چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی تشکر میکنیم.
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