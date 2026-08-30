درخواست مسلمانان منچستر برای تأمین بودجه امنیتی مساجد پس از تهدید به کشتار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک انجمن مسلمانان در بریتانیا خواستار اختصاص فوری بودجه دولتی برای تأمین امنیت مساجد این کشور شده است. این درخواست پس از آن مطرح شد که مردی در منچستر به‌دلیل ارسال تهدیدهای مرگ علیه دو مسجد به زندان محکوم شد.

براساس گزارش شبکه خبری ITV بریتانیا، «گابریل لوی» اهل شهر «ویکفیلد» به‌دلیل برقراری دو تماس تلفنی ناشناس و اسلام‌هراسانه با مسجد «السنه» و مسجد «اقرا» در منچستر در اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی به دو سال زندان محکوم شد.

تهدید به قتل در تماس تلفنی

لوی با استفاده از یک شماره تلفن مخفی به یکی از افرادی که تماس را پاسخ داده بود، گفت: من می‌آیم به مسجد شما و شما را می‌کشم.

او مدعی شد این اقدام در واکنش به حمله به کنیسه «هیتون پارک» انجام شده است. حمله‌ای که دو روز پیش از این تهدیدها رخ داده بود و طی آن یک تروریست در جریان مناسبت مذهبی یوم کیپور، دو نمازگزار یهودی را به قتل رساند.

درخواست بودجه فوری برای حفاظت از مساجد

اکنون انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر از دولت بریتانیا می‌خواهد به‌منظور حفاظت از نمازگزاران، هرچه سریع‌تر بودجه امنیتی برای مساجد اختصاص دهد.

این درخواست در حالی مطرح شده که بر اساس داده‌های بنیاد مسلمانان بریتانیا، نفرت ضد مسلمانان در این کشور به بالاترین سطح ثبت‌شده خود رسیده است و به‌طور متوسط هر پنج روز یک مسجد در بریتانیا هدف حمله قرار می‌گیرد.

تأکید مقام قضایی بر جدیت تهدیدهای مرگ

انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر از واکنش نیروهای انتظامی و قضایی به این پرونده تقدیر کرد و به اظهارات دادستان ارشد پس از صدور حکم دادگاه اشاره کرد.

دادستان ارشد پس از اعلام نتیجه پرونده گفت: تهدیدهای مرگ در هر شکلی تأثیر شدیدی بر افرادی که هدف آنها قرار می‌گیرند دارد و ما از قربانیان این پرونده که برای گزارش این تهدیدها پیشقدم شدند، قدردانی می‌کنیم.

او افزود: صدور این حکم نشان می‌دهد که تهدید به قتل و جرایم ناشی از نفرت اسلام‌هراسانه همواره با نهایت جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیچ‌کس نباید به دلیل دین یا هویت هدف قرار گیرد

انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر در واکنش به این پرونده تأکید کرد که هیچ فردی نباید به دلیل دین یا هویت خود هدف تهدید یا حمله قرار گیرد.

این انجمن هشدار داد که تهدید علیه یک محل عبادت، تنها افرادی را که در آن مکان حضور دارند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه بر صدها و گاهی هزاران نفر که صرفاً می‌خواهند با امنیت و آرامش به عبادت بپردازند، تأثیر می‌گذارد.

سابقه حمله به مساجد در منچستر

انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر با اشاره به حوادث اخیر در این شهر اعلام کرد که مسجد «منچستر سنترال»، مسجد «ایلاف» و مسجد «نصفت» در سال‌های اخیر همگی هدف حمله قرار گرفته‌اند. همچنین خانه خانوادگی یک امام جماعت در بولتون نیز هدف بمب‌گذاری آتش‌زا قرار گرفته است.

درخواست برخورد جدی‌تر با حملات اسلام‌هراسانه

این انجمن اکنون خواستار آن است که با حملات اسلام‌هراسانه با جدیت شایسته، برخورد شود و از دولت بریتانیا می‌خواهد به‌صورت فوری بودجه اختصاصی امنیتی برای مساجد در نظر بگیرد.

انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر همچنین درباره نحوه پوشش رسانه‌ای این تهدیدها ابراز نگرانی کرده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا تهدیدهای علیه جوامع مسلمان از همان میزان برجستگی و جدیتی برخوردار می‌شوند که تهدیدهای علیه دیگر گروه‌های دینی در رسانه‌ها دارند یا خیر.

تأکید بر همبستگی جوامع در منچستر

این انجمن با تأکید دوباره بر اینکه منچستر، تاریخی پرافتخار از ایستادگی جوامع متنوع در کنار یکدیگر دارد، اعلام کرد که همچنان برای حفظ امنیت و کرامت افراد تلاش خواهد کرد.

انجمن سازمان‌های اسلامی منچستر همچنین اعلام کرد از برگزاری نشست با مقام‌ها و نهادهای مرتبط برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی موجود استقبال می‌کند.

اختصاص ۴۰ میلیون پوند برای امنیت مساجد

بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا تا سقف ۴۰ میلیون پوند از طریق طرح امنیت حفاظتی مساجد برای اجرای اقداماتی مانند نصب دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های هشدار و به‌کارگیری نیروهای امنیتی اختصاص یافته است.

سازمان‌های واجد شرایط از جمله مساجد، مدارس اسلامی و مراکز اجتماعی مسلمانان، می‌توانند به‌صورت مستمر و مستقیم از طریق وزارت کشور بریتانیا برای دریافت این حمایت مالی درخواست دهند.

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