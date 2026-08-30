به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانه مداحان اهلبیت(ع) در پیامی ضمن تبریک میلاد باعظمت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت باسعادت امام جعفر صادق(ع)، بر اهمیت مسئله «تولی و تبری» بهعنوان یکی از آموزههای بنیادین مکتب اهلبیت(ع) تأکید و بر ضرورت تبیین صحیح این معارف و پرهیز از رفتارهایی که میتواند به وحدت امت اسلامی آسیب بزند، تصریح کرد.
در این پیام آمده است: ضمن تبریک میلاد باعظمت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت باسعادت امام جعفر صادق(ع)، بر خود لازم میدانیم با تأسی به آموزههای این دو منبع نورانی و معارف الهی، بر اهمیت مسئله تولی و تبری بهعنوان یکی از تعالیم بنیادین مکتب اهلبیت(ع) تأکید نماییم.
خانه مداحان اهلبیت(ع) در ادامه با اشاره به برخی تحریفها و بدعتهای پدیدآمده در مسیر تبیین این معارف، خاطرنشان کرده است: امروز، با وجود تحریفها و بدعتهایی که در این مسیر پدید آمده، معتقدیم متأسفانه تا حدودی از شیوه صحیح ابراز و تبیین این معارف فاصله گرفتهایم.
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به برخی مطالب و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی آمده است: در روزهای اخیر، مواردی از کجروی و رفتارهای ناصحیح را که میتواند موجب خدشه به وحدت مقدس اسلامی شود، در مطالب و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی شاهد بودهایم.
در ادامه این پیام تصریح شده است: از جمله این موارد، انتشار تصاویری از حرکات نامتعارف و پوششهای نامناسب برخی عزیزانی است که منتسب به جامعه بزرگ و اثرگذار ستایشگران اهلبیت(ع) هستند؛ اقداماتی که متأسفانه زمینه سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم آورده است.
خانه مداحان اهلبیت(ع) ضمن تقبیح صریح اینگونه رفتارها، از عموم جامعه و مخاطبان خواسته است عملکرد افراد را به کلیت جامعه ستایشگران اهلبیت(ع) تعمیم ندهند.
در این پیام تأکید شده است: ضمن تقبیح صریح اینگونه رفتارها، از عموم جامعه و مخاطبان عزیز انتظار داریم، عملکرد افراد را به کلیت جامعه شریف، مؤمن و اثرگذار ستایشگران اهلبیت(ع) تعمیم ندهند؛ چراکه جامعه ستایشگری، خود را متعهد به حفظ حرمت اهلبیت(ع)، ارزشهای دینی و مصالح امت اسلامی میداند.
خانه مداحان اهلبیت(ع) در ادامه با اشاره به مفهوم تولی و تبری در شرایط کنونی، اظهار داشته است: باید توجه داشت که مصادیق روشن دشمنی و برائت در زمانه حاضر، آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی هستند؛ دشمنانی که آشکارا در برابر اسلام، ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت ایستادهاند و از آنان برائت میجوییم.
در این پیام همچنین آمده است: ما ضمن تبری از دشمنان اسلام و با تأسی به سیره امام شهید و خلف صالح ایشان، امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله، هرگونه رفتار، گفتار و اقدامی را که موجب ایجاد تفرقه، اختلاف و خدشه به وحدت امت اسلامی شود، محکوم مینماییم.
خانه مداحان اهلبیت(ع) در پایان ابراز امیدواری کرده است که جامعه ستایشگران اهلبیت(ع) با بهرهگیری از بصیرت، اخلاص و رعایت موازین شرعی و اخلاقی، همچنان نقش خود را در حفظ حرمت اهلبیت(ع)، ارزشهای دینی و تقویت وحدت امت اسلامی ایفا کند.
در پایان این پیام آمده است: امید است جامعه ستایشگران اهلبیت(ع)، با بصیرت، اخلاص و رعایت موازین شرعی و اخلاقی، همچنان پرچمدار محبت اهلبیت(ع)، حفظ حرمتها و تقویت وحدت امت اسلامی باشد.
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پایان پیام/ ۲۱۸
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