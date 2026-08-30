مدعیان حاکمیت حتی جرئت ندارند جنایتکاران اسرائیلی را «دشمن» بنامند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم الموسوی، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان این کشور گفت: کسانی در ساختار قدرت حضور دارند که شایستگی لازم را ندارند و خود را متعلق به لبنان، وطن و مردم این کشور نمی‌دانند و حتی از بیان صریح جنایات رژیم صهیونیستی هراس دارند.

الموسوی در سخنرانی خود در مراسم افتتاح پارک پیشاهنگی در شهرک النبی شیت پس از بازسازی آن، اظهار داشت: این افراد که بر کرسی‌های قدرت تکیه زده‌اند، ابتدایی‌ترین حقوق را انکار می‌کنند. آنها فقط سکوت نمی‌کنند، بلکه حتی از اینکه دشمن را "اسرائیل" بنامند، خجالت می‌کشند؛ تصور کنید که می‌گویند اسرائیل، نه دشمن.

وی افزود: آنها جرئت ندارند دشمنی را که می‌سوزاند، تخریب می‌کند و ویران می‌سازد و حتی کینه‌اش به قبرستان‌ها رسیده است، دشمن بنامند. چرا؟ چون می‌ترسند ارباب آمریکایی‌شان از آنها مطالبه‌ای داشته باشد یا از عملکردشان راضی نباشد.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت ادامه داد: بدتر از همه این است که، همان‌طور که شما می‌دانید و ما نیز می‌دانیم، آنها می‌خواهند امکان محاکمه دشمن در برابر جامعه بین‌المللی را از بین ببرند. همین افراد به‌طور کامل در موضع محکومیت قرار دارند و با این رفتار، خودشان حکم می‌دهند که نمی‌توانند در هیچ محاسبه ملی در این کشور جایگاهی داشته باشند.

الموسوی با اشاره به ادعای برخی مسئولان درباره حاکمیت ملی تصریح کرد: کسانی که ادعای حاکمیت دارند، هرگز جرئت نمی‌کنند در برابر ارباب آمریکایی خود کلمه‌ای حق بگویند؛ در حالی که به خون شهدای ما و فداکاری‌های خانواده‌های شهدا تعرض می‌کنند. شهدا و خانواده‌های آنان، با افتخار، لبنانی‌های واقعی و شایسته حمل این رسالت هستند.

وی همچنین تخریب قبرستان‌ها را نشانه‌ای از هراس از مقاومت دانست و گفت: تخریب قبرستان‌ها نشانه ترس و تردید از حضور مقاومت در هر مکانی است.

الموسوی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت اظهار داشت: ما به سوی تحولات جدیدی پیش می‌رویم. با وجود همه فداکاری‌ها و هزینه‌هایی که بر ما تحمیل شده، تسلیم نشده‌ایم. آنها می‌خواهند ما را به شورش علیه مقاومت وادار کنند، اما این اتفاق هرگز رخ نداده و هرگز نیز رخ نخواهد داد.

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