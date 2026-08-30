رونمایی از دو اثر پژوهشی تبارشناسی خاندان مکرم رهبر شهید در قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - آیین رونمایی از دو اثر پژوهشی «تبارشناسی قائد شهید» و «تبارشناسی صالح بعد صالح» روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با ماه ربیعالاول و ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، در مدرس امام شهید آیتالله العظمی خامنهای در شهر مقدس قم برگزار شد.
این مراسم به همت پژوهشکده الذریه النبویه برگزار شد و آیتالله احمد مبلغی، آیتالله سیدمنذر حکیم، آیتالله یوسفی غروی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن زمانی و دکتر سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، در آن حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین در این مراسم، حجتالاسلام محمدجواد مهری، استاد تاریخ و پژوهشگر حوزه انساب، به ارائه این آثار پرداخت.
دو اثر رونماییشده حاصل پژوهشهای مستند حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد مهری، تاریخپژوه و نسبشناس معاصر، است که در آنها ابعاد مختلف پیشینه تاریخی، نسبی، علمی، اجتماعی و جغرافیایی خاندان حسینی خامنهای مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
نخستین اثر با عنوان «تبارشناسی قائد شهید» به بازخوانی پیشینه تاریخی، نسبی، علمی و اجتماعی خاندان حسینی خامنهای اختصاص دارد و تلاش میکند با بهرهگیری از اسناد و منابع تاریخی و نسبشناختی، تصویری مستند از پیشینه این خاندان ارائه دهد.
دومین اثر نیز با عنوان «تبارشناسی صالح بعد صالح» به تبیین استمرار فضیلت، فقاهت، تقوا، غیرت دینی و حماسه در امتداد نسلهای این خاندان میپردازد و ابعاد مختلف این تداوم تاریخی و علمی را مورد توجه قرار داده است.
محتوای این پژوهشها در قالب مجموعه کلیپهای تصویری به چهار زبان فارسی، عربی، اردو و انگلیسی تولید شده است تا امکان بهرهبرداری از این آثار علاوه بر مخاطبان داخلی، برای مخاطبان بینالمللی نیز فراهم شود. همچنین قرار است این آثار در شبکههای ملی و استانی صداوسیما منتشر شود.
متن کامل و تفصیلی این پژوهشها نیز در آینده نزدیک در قالب کتابی با عنوان «تبارشناسی خاندان حسینی خامنهای» منتشر خواهد شد تا در اختیار پژوهشگران، مراکز علمی، علاقهمندان به تاریخ خاندانهای علمی شیعه و فعالان حوزه انساب قرار گیرد.
.
............
پایان پیام
نظر شما