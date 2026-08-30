به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پیامی به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت تقویت وحدت و برادری میان مسلمانان و تمسک به قرآن کریم و سیره پیامبر رحمت(ص) برای مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرد.

وی در ابتدای پیام خود با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت خجسته و نورانی ختم‌المرسلین، پیام‌آور صلح، رحمت و کرامت انسانی، حضرت محمد مصطفی(ص) و زادروز فرخنده احیاگر معارف ناب اسلامی و رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق(ع) را به تمامی مسلمانان، آزادگان و حق‌جویان در سراسر جهان تبریک و تهنیت گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور در ادامه پیام خود اظهار داشت: میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام(ص)، نقطه عطف تاریخ بشریت و آغاز تجلی بالاترین مظاهر مکارم اخلاقی، عدالت و برادری در جهان است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام افزود: امروز و در زمانه‌ای که جهان اسلام با چالش‌ها و توطئه‌های تفرقه‌افکنانه روبه‌روست، بازخوانی و تمسک به «حیات طیبه» و سیره نورانی پیامبر اعظم(ص)، بیش از هر زمان دیگری ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید.

وی سیره پیامبر اکرم(ص) را الگویی جامع و جاودانه برای جوامع اسلامی دانست و تصریح کرد: سیره آن حضرت، الگویی جامع و جاودانه برای زیست اخلاقی، گفت‌وگوی سازنده، هم‌افزایی و همگرایی تمدنی میان امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور همچنین با تأکید بر نقش وحدت و برادری در پیشرفت جهان اسلام گفت: همواره بر این باور هستیم که پیشرفت، اقتدار و عزت جهان اسلام در گرو تقویت برادری ایمانی، تعمیق اشتراکات دینی و گفت‌وگوی صمیمانه میان اندیشمندان و ملت‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: تجلی بخشیدن به اصول و ارزش‌های مشترک اسلامی حول محور قرآن مجید و پیامبر رحمت(ص)، نیرومندترین سد در برابر اسلام‌هراسی و تلاش‌های تفرقه‌انگیز دشمنان قسم‌خورده اسلام و انسانیت محسوب می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان این پیام، از درگاه خداوند متعال برای امت اسلامی، همبستگی روزافزون، سرافرازی و اعتلای جهان اسلام را مسئلت کرد و اظهار داشت: رهایی ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم ستمدیده و مقتدر فلسطین، از ظلم و اشغالگری و تحقق تمدن نوین اسلامی در پرتو تعالیم عالیه مکتب نبوی را از خداوند متعال خواستارم.

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