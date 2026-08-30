پرونده امام موسی صدر همچنان یک مسئله ملی و انسانیِ گشوده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در چهلوهشتمین سالروز ناپدیدشدن سید موسی صدر و دو همراهش، تأکید کرد که امام موسی صدر هرگز نپذیرفت جنوب لبنان به منطقهای فراموش شده یا ابزاری برای مذاکره تبدیل شود و معتقد بود سلاحی که از سرزمین حفاظت میکند، باید صرفاً در اختیار دولت و نیروهای مسلح قانونی آن باشد.
عون گفت: ما برای تحقق آنچه امام ربودهشده میخواست، تلاش میکنیم؛ دولتی قدرتمند و عادل و جنوبِ تحت حفاظت ارتش و نیروهای امنیتی، با اتکا به استواری مردم و اقتدار دولت در کنار یکدیگر.
رئیسجمهور لبنان همچنین با تأکید بر اهمیت این پرونده افزود: پرونده ناپدیدشدن امام صدر، یک مسئله ملی و انسانیِ گشوده است و ما همچنان خواستار کشف کامل حقیقت درباره سرنوشت او و دو همراهش خواهیم بود.
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