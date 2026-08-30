مقاومت، مسیر تحقق وحدت و بازگشت امت اسلامی به جایگاه شایسته خود است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم، جمعی از علمای برجسته جهان اسلام به ایراد سخن پرداختند.

مقاومت، مسیر تحقق وحدت و بازگشت امت به جایگاه شایسته خود است

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان کنفرانس، بر ضرورت تبیین اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مسائل و چالش‌های امت اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این کنفرانس در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: این کنفرانس فرصتی برای بررسی اندیشه‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و پژوهش‌های ارائه‌شده درباره دیدگاه‌های ایشان در مسائل جهان اسلام بود و امیدواریم نتایج آن در عرصه عملی جامعه اسلامی آثار مهمی بر جای بگذارد.

شیخ علی الخطیب، مقاومت را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با چالش‌های جهان اسلام دانست و گفت: مقاومت، مسیر ایستادگی امت اسلامی در برابر دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اگر مقاومت اثرگذار نبود، آمریکا در نهایت مجبور نمی‌شد مستقیماً وارد این نبرد شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: کمتر کسی تصور می‌کرد کشوری که از نظر ظاهری قدرتمندترین کشور جهان و دارای توان گسترده مادی و نظامی است، در برابر جمهوری اسلامی ایران که سال‌ها تحت فشار و تحریم قرار داشته، با چنین چالشی مواجه شود.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، شکل‌گیری جبهه مقاومت را از مهم‌ترین دستاوردهای این مسیر برشمرد و افزود: ملت‌های جهان اسلام در کنار مقاومت ایستاده‌اند و این حمایت به‌ویژه در مسئله فلسطین و دفاع از آرمان ملت فلسطین نمود بیشتری دارد. امید ما به خداوند متعال این است که نتیجه این مسیر، وحدت امت اسلامی باشد و آثار مقاومت در برابر دشمنان، به عاملی برای افزایش انسجام مسلمانان و بازگشت امت اسلامی به جایگاه قدرتمند و شایسته خود تبدیل شود.

وی با تقدیر از جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش در مسیر وحدت اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران شایسته آن است که در مسیر وحدت جهان اسلام، نقشی پیشگام و محوری داشته باشد و در این راه هزینه‌ها و فشارهای فراوانی را تحمل کرده است. اگر جمهوری اسلامی ایران صرفاً به دنبال گسترش نفوذ و تأمین منافع خود بود، می‌توانست در مقاطع مختلف با غرب به توافق برسد و امتیازاتی به دست آورد؛ اما مسیر مقاومت و دفاع از مسائل امت اسلامی را انتخاب کرده است.

وحدت اسلامی بدون احترام به دیگری محقق نمی‌شود

محمد العاصی، امام جمعه واشنگتن و مفسر قرآن، در این مراسم با تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم(ص)، سیره نبوی را الگویی برای حرکت امت اسلامی به سوی همبستگی و وحدت دانست و اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) اسوه‌ای برای مؤمنان است و مسلمانان باید آموزه‌های ایشان را در زندگی و مناسبات خود به کار گیرند.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از اختلافات را باید در «تعصب» جست‌وجو کرد، اظهار کرد: اگر انسان خود را برتر از دیگری بداند، باز هم موظف است به او احترام بگذارد؛ زیرا معیار رفتار مؤمنانه، اطاعت از فرمان الهی است، نه احساس برتری نسبت به دیگران.

العاصی با تأکید بر ضرورت بازگشت مسلمانان به آموزه‌های مشترک قرآن کریم، تصریح کرد: اگر روایتی در برابر آیه‌ای از قرآن قرار گیرد که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، قرآن باید مبنای عمل قرار گیرد؛ زیرا قرآن کریم نقطه اشتراک همه مسلمانان است.

وی با اشاره به آیه «وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ» گفت: قرآن کریم از «تألیف قلوب» سخن می‌گوید؛ یعنی ایجاد الفت میان دل‌های مسلمانان مسئولیتی است که بر عهده خود ما قرار دارد.

وحدت مسلمانان تنها راه ایستادگی در برابر صهیونیسم است

اکرم کلش، رئیس اسبق سازمان دیانت ترکیه، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این کنفرانس و حمایت از آرمان فلسطین قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار داشت: امروز ظلم در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است و بشریت بیش از هر زمان دیگری به پیام پیامبر اکرم(ص)، یعنی پیام رحمت، عدالت و کرامت انسانی، نیاز دارد.

کلش با اشاره به جایگاه بلال حبشی در جامعه اسلامی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) انسانی را که زمانی برده بود، به جایگاهی رفیع رساند و نشان داد که در مکتب اسلام، رنگ، نژاد، قومیت و جایگاه اجتماعی نمی‌تواند معیار برتری انسان‌ها باشد.

وی وحدت مسلمانان را به معنای هم‌صدایی و اتحاد آنان در برابر دشمنان و مستکبران دانست و گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن اصول مذاهب نیست، بلکه به معنای اتحاد در برابر دشمن مشترک است.

ایران حق دارد برای دفاع از خود همه ظرفیت‌های لازم را در اختیار داشته باشد

ظفر نجار، نایب‌رئیس مجلس اسلامی آفریقای جنوبی، در این مراسم با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ضرورت وحدت مسلمانان اظهار داشت: خداوند متعال از همه مسلمانان خواسته است که به ریسمان الهی چنگ بزنند و از تفرقه دوری کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز جهان اسلام، چگونگی ایستادگی در برابر دشمنان است، تصریح کرد: اولویت امروز امت اسلامی باید پرهیز از تفرقه و استفاده از فرصت‌هایی مانند کنفرانس وحدت برای تقویت همبستگی میان مسلمانان باشد.

نجار با اشاره به ضرورت افزایش قدرت دفاعی کشورهای اسلامی گفت: خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به آماده‌سازی و تجمیع قدرت فراخوانده است و بر همین اساس، معتقدیم ایران حق دارد تمامی امکانات و ظرفیت‌های لازم را برای دفاع از خود و ایستادگی در برابر دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، فراهم کند. ایران هنگامی که مورد حمله قرار گرفت، از خود دفاع کرد و این قدرت تنها ناشی از توان انسانی نبود، بلکه به لطف و قدرت الهی حاصل شد.

وحدت اسلامی از اصالت‌های دعوت انبیا و راه نجات امت از تفرقه است

مولوی لطف‌الله حق‌پرست، استاد دانشگاه شهید ربانی کابل و معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان، در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: خداوند متعال در آیات قرآن کریم، مسلمانان را به وحدت، اخوت و برادری دعوت کرده و از تفرقه و پراکندگی برحذر داشته است.

وی با اشاره به داستان مسجد ضرار در قرآن کریم، آن را نمونه‌ای روشن از سوءاستفاده دشمنان از مقدسات برای ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی دانست و گفت: دشمنان اسلام با نیرنگ‌های مختلف تلاش می‌کنند حتی از مقدس‌ترین امور برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان استفاده کنند.

حق‌پرست برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی را یکی از اقدامات مهم در جهان معاصر دانست و گفت: جلوگیری از اختلاف و تفرقه، از وظایف بزرگ امت اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی با برگزاری چنین نشست‌هایی، زمینه گفت‌وگو، همبستگی و تقویت وحدت میان مسلمانان را فراهم کرده است.

وحدت اسلامی زمانی محقق می‌شود که تکفیر و تفرقه را کنار بگذاریم

شیخ اسدالله مواله، رهبر شیعیان زامبیا، در این مراسم با تبریک میلاد با سعادت پیامبر اعظم(ص)، با تأکید بر ضرورت فهم قرآن کریم افزود: خواندن و قرائت قرآن به‌تنهایی انسان را به بهشت نمی‌رساند و صرف قرائت قرآن نیز موجب عالم شدن انسان نمی‌شود؛ بلکه قرائت قرآن باید مقدمه‌ای برای درک مفاهیم و پیام‌های الهی باشد.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره وحدت اسلامی گفت: نگاه ایشان به اسلام همان‌گونه بود که باید باشد و همان مسیری را دنبال می‌کرد که پیامبر اعظم(ص) بر آن تأکید داشتند؛ یعنی حرکت در مسیر مستقیم و مقابله با جریان‌های تکفیری و تفرقه‌افکن.

مواله با انتقاد از جریان‌های تکفیری و نگاه‌های افراطی افزود: باید حرکت‌های تکفیری را محکوم کنیم؛ زیرا تکفیر مسلمانان و ایجاد شکاف میان مذاهب اسلامی، برخلاف آموزه‌های اسلام و وحدت امت اسلامی است. شیعه بخشی از اسلام است و پیروان اهل‌بیت(ع) در چارچوب امت اسلامی قرار دارند.

در پایان این مراسم، همه سخنرانان بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند و بر ادامه راه رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در مسیر تقریب و همگرایی اسلامی، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و حمایت از جبهه مقاومت و ملت مظلوم فلسطین، تأکید کردند.

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