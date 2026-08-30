وهابیت؛ چهره پنهان نفوذ عربستان در آفریقا

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه نبأ نوشت: در حالی که عربستان سعودی امروز خود را کشوری باز و گشوده معرفی میکند که با افراطگرایی مبارزه کرده و در حال بازتعریف گفتمان دینی خود است، فعالیت مؤسسات دینی این کشور در خارج از مرزها از تداوم برخی ابزارهای قدیمی نفوذ، بهویژه در آفریقا، حکایت دارد.
در نیجریه، وزارت امور اسلامی عربستان سعودی دورهای علمی برای حدود ۱۵۰ طلبه و دانشپژوه دینی در لاگوس، پایتخت این کشور برگزار کرد که به شرح کتاب «متن العقیده الواسطیه» اثر ابنتیمیه اختصاص داشت؛ برنامهای که ریاض مدعی است با هدف ترویج اعتدال برگزار میشود، اما در واقعیت به افزایش افراطگرایی منجر میشود.
طی چند دهه، نفوذ عربستان سعودی با تأمین مالی مساجد، مدارس، مراکز دینی و اعطای بورسیههای آموزشی در کشورهای آفریقایی گره خورده است؛ در همین زمینه، برآوردهایی منتشر شده که میزان این هزینهها را طی سه دهه، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام میکنند. برای نمونه، راهبرد عربستان سعودی در دورهای، اعطای بیش از ۵ هزار بورسیه دانشگاهی به مسلمانان در کشورهای کنیا، تانزانیا و اوگاندا با هدف تقویت افراطگرایی بود. همچنین عربستان دهها واحد مسکونی برای پژوهشگران وهابی در شهرها و روستاهای شرق آفریقا ایجاد کرد تا از گسترش وهابیت حمایت شود.
نفوذ عربستان در مدارس و دانشگاهها نیز تنها به ساخت مراکز آموزشی محدود نبوده، بلکه حمایت از برنامههای درسی و کتابها، همچنین اعزام معلمان و مبلغان دینی را نیز شامل شده است؛ اقدامی که به ریاض امکان داده در شکلدهی به نسل نخبگان دینی تندرو و افراطی تأثیرگذار باشد.
در حالی که ریاض از مبارزه با اندیشه افراطگرایی سخن میگوید، تداوم صدور کتابها و ترویج نمادهای مکتب وهابیت، این پرسش را مطرح میکند که تغییراتی که عربستان در محافل رسانهای خود از آن سخن میگوید، تا چه اندازه واقعی و عمیق است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما