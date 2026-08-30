به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز (یکشنبه) با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزاری نشست تخصصی و سخنرانی جمعی از مدعوین بین‌المللی، در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی آغاز شد. پیام رهبر انقلاب بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های معتبر عربی داشت.

شبکه المنار: انتشار همزمان اخبار فوری از پیام رهبر انقلاب

شبکه المنار با انتشار چندین خبر فوری به صورت همزمان، بخش‌هایی از پیام رهبر انقلاب را منتشر کرد و بر تأکید معظم‌له بر ضرورت وحدت مسلمانان و مقابله با دشمنان مشترک پرداخت.

المیادین: وحدت شرط اصلی رویارویی با دشمنان است

پایگاه خبری المیادین نیز با انتشار ویدئویی از زمان قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در چهلمین کنفرانس وحدت، بخش‌هایی از پیام معظم‌له را منتشر کرد و نوشت: رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دشمنان همه مسلمانان هستند و وحدت شرط اصلی برای رویارویی با آنها و دفاع از امت اسلامی است.

عربی ۲۱: ایران بیش از هر زمان دیگری به پیروزی نزدیک شده است

پایگاه خبری عربی ۲۱ نیز در خبری بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب را بازنشر کرد و به نقل از معظم‌له نوشت: ایران بیش از هر زمان دیگری به پیروزی در جنگ علیه ایالات متحده و اشغالگران اسرائیلی نزدیک شده است. در بخشی دیگر از این خبر آمده است که آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته وحدت در ایران گفت: جهان اسلام مرحله سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارد و مسلمانان قادر هستند که نقش مؤثر و تاریخی را بازی کنند.

القدس العربی: دعوت به شناخت دشمن حقیقی

روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» در خبری به نقل از رویترز نوشت: رهبر ایران امروز یکشنبه در پیامی مکتوب به مناسبت میلاد پیامبر(ص) حکام کشورهای خلیج(فارس) را به شناخت دشمن حقیقی و فهم پروژه‌های آن و رویارویی با آن دعوت کرد.

رای الیوم: درمان مشکلات امت در وحدت کلمه است

روزنامه «رای الیوم» نیز در این باره نوشت: رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در پیامی مکتوب امروز یکشنبه، کشورهای اسلامی در منطقه را به وحدت کلمه علیه ایالات متحده و اسرائیل بعد از شش ماه از آغاز جنگ در خاورمیانه فراخواند. در ادامه این خبر به نقل از رهبر معظم انقلاب آمده است که درمان مشکلات امت اسلامی در وحدت کلمه، صداقت و همکاری در راه خیر و احسان است.

العهد لبنان و المسیره یمن: پیام رهبر انقلاب، یک «نقشه راه» برای محور مقاومت است

رسانه‌هایی نظیر «العهد» لبنان و «المسیره» یمن، پیام رهبر انقلاب را به عنوان یک «نقشه راه» برای محور مقاومت تفسیر کردند. تمرکز این رسانه‌ها نه تنها بر بخش‌های وحدت‌بخش پیام، بلکه بر بخش‌های تهاجمی و هشدارهای صریح ایشان به عادی‌سازان روابط با رژیم صهیونیستی بود. این رسانه‌ها با برجسته کردن عباراتی پیرامون «دشمن مشترک»، تلاش کردند تا گفتمان مقاومت را به عنوان تنها راه نجات کشورهای اسلامی در برابر مداخلات غرب معرفی کنند.

در ادامه نیز، رسانه‌هایی مانند «العربی الجدید» (مستقر در لندن) و «الخلیج آنلاین»، با رویکردی خبری و تحلیلِ موازنه‌های قدرت، به بازنشر پیام پرداختند. این رسانه‌ها تلاش کردند تا پیام را در بستر تحولات منطقه‌ای (به‌ویژه پس از تحولات غزه) تحلیل کنند. از نگاه این رسانه‌ها، فراخوان رهبر انقلاب به وحدت، پیامی برای تغییر معادلات امنیتی خلیج فارس بود.

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