محبت پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار اجتماعی و خانوادگی مردم ظهور پیدا کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در سخنرانی بعد از نماز ظهر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام جعفر صادق علیهالسلام، بر ضرورت تقویت نام و یاد پیامبر اکرم(ص) و ترویج محبت آن حضرت در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به روایات فراوان درباره فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان اظهار داشت: در بسیاری از روایات بر ذکر صلوات هنگام شنیدن نام، کنیه و القاب پیامبر اکرم(ص) تأکید شده است و بسیاری از فقها این کار را مستحب و برخی از علما آن را واجب دانستهاند.
فرحزاد با اشاره به ایام ماه ربیعالاول گفت: شایسته است در این ایام هر یک از مؤمنان حداقل ۱۴ هزار صلوات به پیامبر اکرم(ص)، امام صادق(ع) و چهارده معصوم علیهمالسلام هدیه کنند و این صلواتها را برای تعجیل در فرج امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف، سلامتی مؤمنان و گشایش امور قرار دهند.
وی افزود: امام صادق علیهالسلام فرمودند هرگاه نام پیامبر اکرم(ص) برده شد، صلوات را زیاد بفرستید زیرا برای یک صلوات بر محمد و آل محمد، رحمت الهی و صلوات فرشتگان شامل حال انسان میشود.
سخنران حرم مطهر با بیان اینکه در بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) نسبت به جایگاه آن حضرت نباید کوتاهی شود، تصریح کرد: گاهی برای برگزاری مراسم و بزرگداشت برخی مناسبتها هزینه و برنامهریزی فراوانی انجام میدهیم، اما شایسته است میلاد پیامبر خدا(ص) را نیز آنگونه که در شأن شخصیت اول عالم است، گرامی بداریم و نام و یاد آن حضرت را در جامعه احیا کنیم.
فرحزاد در ادامه به سیره پیامبر اکرم(ص) در خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای برجسته پیامبر اکرم(ص) مشارکت در امور خانه بود؛ آن حضرت در کارهای منزل از جمله دوختودوز، رسیدگی به امور خانه و کمک به خانواده مشارکت میکردند و این رفتار، الگویی برای زندگی خانوادگی مؤمنان است.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق علیهالسلام درباره «ابوهارون» بیان کرد: هنگامی که ابوهارون به دلیل تولد فرزندش مدتی نتوانسته بود خدمت امام صادق(ع) برسد، حضرت درباره فرزند او پرسیدند و هنگامی که شنیدند نام او را «محمد» گذاشته است، نسبت به این انتخاب ابراز خرسندی کردند.
فرحزاد بر احترام به نام پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد و افزود: نام محمد از جایگاه ویژهای برخوردار است و شایسته است خانوادهها در انتخاب نام فرزندان خود، نام پیامبر اکرم(ص) و نامهای ترکیبی با نام آن حضرت مانند محمدعلی، محمدحسن، محمدحسین و محمدباقر را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه محبت پیامبر اکرم(ص) در معارف اسلامی اظهار کرد: محبت پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت علیهمالسلام از ارکان اساسی ایمان است و در روایات بر آثار و برکات این محبت تأکید فراوان شده است.
سخنران حرم مطهر در ادامه با اشاره به روایتی درباره حضرت یوسف علیهالسلام و زلیخا، محبت پیامبر اکرم(ص) را عاملی برای هدایت و نجات انسان دانست و گفت: در معارف اهلبیت علیهمالسلام، محبت پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان جایگاهی ویژه دارد و انسان میتواند با تقویت این محبت، مسیر ارتباط با خداوند و اولیای الهی را در زندگی خود استوارتر کند.
فرحزاد با تأکید بر اینکه محبت پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار اجتماعی و خانوادگی مردم ظهور پیدا کند، خاطرنشان کرد: میتوان در ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) با انجام کارهای خیر، گرهگشایی از زندگی دیگران، محبت به پدر و مادر، توجه به همسر و خانواده و کمک به نیازمندان، محبت خود به پیامبر اکرم(ص) را در عمل نشان داد.
وی ادامه داد: جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) تنها به برگزاری مراسم محدود نمیشود، بلکه میتوان با ایجاد شادی در خانواده، هدیه دادن، آزاد کردن زندانی، کمک به نیازمند و انجام یک کار خیر، محبت به پیامبر اکرم(ص) را به یک رفتار اجتماعی تبدیل کرد.
فرحزاد با اشاره به اهمیت شفاعت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: بر اساس روایات، همه انسانها در مسیر قیامت نیازمند شفاعت و دستگیری پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله هستند و این جایگاه، عظمت و رحمت گسترده آن حضرت را نشان میدهد.
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