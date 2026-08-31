همراهی با پیامبر(ص) نیازمند صبر و استقامت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت در محفل تفسیر قرآن کریم پیش از ظهر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با تبریک میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام جعفر صادق علیهالسلام، به تبیین ویژگیهای پیروان پیامبر اکرم(ص) در آیه پایانی سوره مبارکه فتح پرداخت.
وی با اشاره به آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه، پیامبر اکرم(ص) را فرستاده خود معرفی کرده و سپس ویژگی کسانی را که با آن حضرت همراه و پیرو ایشان هستند، بیان میکند.
هدایت با بیان اینکه صفات پیامبر اکرم(ص) بیشمار و عظیم است، گفت: امیرالمؤمنین علیهالسلام در پاسخ به درخواست توصیف پیامبر اکرم(ص) فرمودند همانگونه که انسان نمیتواند نعمتهای خداوند را شمارش کند، توصیف همه صفات پیامبر نیز برای انسان ممکن نیست؛ چراکه خداوند درباره آن حضرت فرموده است «إِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ».
وی ادامه داد: قرآن کریم در جایگاه بیان صفات پیامبر اکرم(ص) قرار دارد و در روایات نیز آمده است که «خُلُقُهُ الْقُرْآنُ»؛ بنابراین شناخت پیامبر اکرم(ص) و سیره ایشان در حقیقت با شناخت معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام پیوند دارد.
استاد حوزه علمیه در ادامه، مفهوم «وَالَّذِینَ مَعَهُ» را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: معیت با پیامبر اکرم(ص) به معنای همراهی و پیروی از آن حضرت است و این همراهی امر سادهای نیست. همانگونه که حضرت خضر علیهالسلام به حضرت موسی علیهالسلام فرمود «إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا»، همراهی و پایبندی در مسیر الهی نیازمند صبر و استقامت است.
هدایت با اشاره به داستان حضرت نوح علیهالسلام و دعوت فرزندش به همراهی با مؤمنان بیان کرد: حضرت نوح به فرزند خود فرمود «یَا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنَا»؛ یعنی با ما همراه شو و در مسیر اهل ایمان قرار بگیر، اما او مسیر دیگری را انتخاب کرد و در نهایت گرفتار عاقبت همان انتخاب شد.
وی افزود: در روایات نیز بر جایگاه کسانی که در دوران غیبت امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف بر مسیر حق ثابت میمانند تأکید شده است؛ کسانی که امام خود را نمیبینند اما در مسیر ولایت و حق حرکت میکنند و تا رسیدن به ساحل نجات ظهور استقامت دارند.
سخنران حرم مطهر با بیان اینکه نخستین ویژگی پیروان پیامبر اکرم(ص) «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» است، تصریح کرد: مؤمن در برابر جریان کفر و طاغوت نباید اهل تسلیم و کرنش باشد. خداوند متعال میفرماید «فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی»؛ بنابراین ایستادگی در برابر طاغوت و دل نبستن به جبهه باطل، زمینه حفظ انسان در برابر فتنههاست.
هدایت ادامه داد: خداوند در آیات قرآن، پیامبر اکرم(ص) را از اطاعت کفار نهی کرده و بر جهاد در مسیر الهی تأکید فرموده است؛ ازاینرو پیروی از پیامبر اکرم(ص) تنها یک ادعا نیست، بلکه در رفتار انسان و نوع موضعگیری او در برابر جریان حق و باطل خود را نشان میدهد.
وی دومین ویژگی مؤمنان را «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» دانست و گفت: مؤمنان همانگونه که در برابر دشمنان محکم و استوار هستند، در برابر یکدیگر اهل رحمت، محبت، همدلی و پیوستگیاند و برای یکدیگر فداکاری میکنند.
هدایت با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام میان مؤمنان اظهار کرد: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله جبههای متحد از مؤمنان ایجاد کرد و امروز نیز پیروان آن حضرت باید با حفظ همدلی و وحدت، در مسیر حق و در برابر جریانهای معارض با اسلام استقامت داشته باشند.
نظر شما