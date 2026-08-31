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به همت واحد خدمات فرهنگی حرم مطهر صورت گرفت؛

تبیین سیره و سبک زندگی پیامبر(ص) و امام صادق(ع) توسط هادیان کریمه

۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
کد مطلب: 1859238
تبیین سیره و سبک زندگی پیامبر(ص) و امام صادق(ع) توسط هادیان کریمه

۴۵ روحانی آموزش دیده حوزه علمیه در سالروز میلاد نبی گرامی اسلام(ص) و امام صادق (ع) در قالب طرح هادیان کریمه با حضور در مبادی ورودی صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر بانوی کرامت به تبلیغ چهره‌به‌چهره در میان زائران و مجاوران با موضوع تبیین سیره و سبک زندگی پیامبر و اهل‌بیت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  هادیان کریمه اهل بیت(س) به مناسبت میلاد رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه وآله و امام صادق علیه السلام روز شنبه و یکشنبه در سه شیفت فوق العاده شب میلاد، ظهر میلاد و شام میلاد در مبادی ورودی حرم مطهر بانوی کرامت به تبلیغ چهره به چهره در میان زائران می پردازند.

تبیین سیره و سبک زندگی پیامبر اسلام و امام جعفر صادق صلوات الله علیهما در کنار ارائه مشاوره عمومی به زائران در مسائل مختلف دستی و اجتماعی از مهمترین محورهای ارتباطی هادیان کریمه با زائران است.

گفتنی است مجموعا در این سه شیفت ، ۴۵ روحانی آموزش دیده حوزه علمیه با در دست داشتن پرهای خادمی به راهنمایی و گفت‌وگو با زائران پرداختند.

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