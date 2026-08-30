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برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
کد مطلب: 1859295
برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

آئین جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) و عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در حسینیه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در شهر قم، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله(ص)وششمین پیشوای شیعیان جهان تشیع حضرت امام جعفر صادق(ع) و نیز عمامه گذاری جمعی از طلاب با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم در حسینیه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در قم برگزار شد.
 
بر اساس این گزارش در این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) نیز به مولودی خوانی و ذکر مناقب نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) پرداختند و این مراسم همراه با عمامه گذاری ۷ نفر از شاگردان مکتب امام صادق(ع) با دست آیت الله فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مفتخر به لباس مقدس روحانیت بود.

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم(ع) و عمامه‌گذاری طلاب با حضور آیت‌الله فاضل لنکرانی + تصاویر

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