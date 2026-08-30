به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که کاهش بودجه عملیات بشردوستانه در افغانستان به تعطیلی بیش از ۱۰۰ مرکز درمانی منجر شده است. مراکزی که خدمات اساسی به کودکان ارائه می‌کردند. این وضعیت در کشوری رخ می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در پنج سال گذشته با بحران‌های متعدد روبه‌رو بوده و اکنون می‌تواند میلیون‌ها کودک افغانستانی به‌ویژه کودکان مبتلا به سوءتغذیه را با خطر جدی مواجه کند.

«ملیسا فلمینگ» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی در مجموعه‌ای از پست‌هایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: تعطیلی این مراکز در حالی اتفاق افتاده که افغانستان با تشدید بحران سوءتغذیه کودکان مواجه است.

به گفته او، در حال حاضر ۳.۷ میلیون کودک افغانستانی از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند که از میان آنها حدود یک میلیون کودک به دلیل ابتلا به سوءتغذیه حاد و شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند.

هشدار درباره احتمال مرگ یک میلیون کودک افغانستانی

فلمینگ به درخواست «تاج‌الدین ایوالی» نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان برای نجات این کودکان اشاره کرد و بخشی از اظهارات اخیر او را بازنشر داد.

ایوالی گفته است: نباید منتظر بمانیم تا کودکی به‌شدت لاغر شود و روی تخت بیمارستان بیفتد تا برای مداخله اقدام کنیم.

او تأکید کرده است: مداخله زودهنگام فقط جان انسان‌ها را نجات نمی‌دهد.

یونیسف روز سه‌شنبه گذشته نیز هشدار داده بود که یک میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد و شدید در افغانستان در صورت انجام نشدن اقدامات لازم برای کمک به آنها، در معرض مرگ قرار دارند.

نماینده یونیسف در افغانستان این هشدار را در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو و از کابل مطرح کرده بود و علت اصلی نگرانی را نبود درمان و ناتوانی در مداخله سریع برای کمک به کودکان عنوان کرد.

تعطیلی مراکز درمانی افغانستان و دشوارتر شدن دسترسی به غذا و درمان

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی در پست‌های اخیر خود تأکید کرد که تعطیلی مراکز درمانی در افغانستان، دسترسی کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد را به درمان‌های ضروری، غذای درمانی و دیگر خدمات حیاتی تغذیه‌ای به‌شدت دشوار کرده است.

تعطیلی این مراکز حیاتی پس از ماه‌ها هشدار آژانس‌های مختلف سازمان ملل درباره کاهش شدید بودجه بشردوستانه اختصاص‌یافته به افغانستان صورت گرفته است.

این کاهش بودجه سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده برنامه‌های خود در حوزه‌های سلامت، تغذیه و کمک‌های اضطراری را در مناطق مختلف افغانستان کاهش دهند.

افزایش هزینه‌های امدادرسانی در سایه جنگ‌های منطقه‌ای

«کارل اسکاو» معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، نیز در ماه مه گذشته گفته بود که تغذیه یک میلیون کودک دیگر که در افغانستان در معرض سوءتغذیه قرار دارند، ممکن بود، اگر درگیری‌ها در خاورمیانه و درگیری با پاکستان باعث افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل نمی‌شد.

اسکاو در آن زمان و در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در کابل نسبت به افزایش هزینه کمک‌های بشردوستانه و کاهش کمک‌های مالی هشدار داده بود.

او گفت: فکر می‌کنم جهان دست‌کم درباره یک موضوع اتفاق نظر دارد و آن این است که کودکان نباید از گرسنگی بمیرند.

سال ۲۰۲۵ میلادی؛ رکورد سوءتغذیه و تشدید بحران در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد افزایش بی‌سابقه موارد سوءتغذیه بود. بحرانی که پس از وقوع یک زلزله ویرانگر و چندین فاجعه اقلیمی تشدید شد.

بازگشت میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی از ایران و پاکستان نیز فشار بیشتری بر شرایط انسانی افغانستان وارد کرد.

با این حال، اسکاو می‌گوید که وضعیت در سال جاری بدتر است.

او دلیل این وضعیت را افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و همچنین اختلال در مسیرهای لجستیکی مورد نیاز برای انتقال و توزیع کمک‌ها عنوان کرده است.

در چنین شرایطی، کاهش منابع مالی برای فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان تنها به کوچک‌تر شدن برنامه‌های امدادی در این کشور منجر نشده، بلکه دسترسی کودکان افغانستانی به خدمات اولیه درمانی و تغذیه‌ای را نیز محدود کرده است. مسئله‌ای که به گفته سازمان ملل می‌تواند برای میلیون‌ها کودک افغانستانی پیامدهای مرگباری داشته باشد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸