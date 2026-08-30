وحدت اسلامی واجب و ضرورتی برای حفظ عزت و کرامت امت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی، در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد: وحدت اسلامی یک واجب دینی و ضرورتی عملی برای حفاظت از امت اسلامی و حفظ عزت و کرامت آن است.

وی افزود: مفهوم وحدت باید بر اسلام و اصول آن استوار باشد، نه بر منافع و وابستگی‌های محدود و گروهی.

این عالم بحرینی ادامه داد: افراد آگاه و بصیر در میان امت اسلامی به‌خوبی درک می‌کنند که پایبندی به اسلام و وحدت مسلمانان، برجسته‌ترین مسیر برای دستیابی به نجات، عزت و سعادت است. از این رو باید تلاش جدی برای تحقق وحدتی واقعی ادامه یابد؛ وحدتی که بر شناخت اسلام، آموزش و اجرای آموزه‌های آن و مقدم دانستن این اصول بر سایر منافع و ملاحظات استوار باشد.

شیخ عیسی قاسم همچنین از مواضع بیشتر نظام‌های حاکم در جهان اسلام انتقاد کرد و گفت این نظام‌ها از مسیر بیداری، نهضت، مقاومت و بازگشت به اسلام فاصله گرفته‌اند.

وی هشدار داد: ادامه این رویکرد بقای آنها را تضمین نخواهد کرد، بلکه آنان را به سمت زوال و فروپاشی سوق خواهد داد.

این روحانی بحرینی همچنین درباره وابستگی به دشمنان اسلام و ائتلاف با آنان هشدار داد و تأکید کرد: تکیه بر چنین ائتلاف‌هایی نمی‌تواند از نظام‌های حاکم حفاظت کند و حتی ممکن است به از دست رفتن مؤلفه‌های بقا و تداوم آنها منجر شود.

شیخ عیسی قاسم در ادامه از نقش جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد و گفت ایران از نخستین کشورهایی بود که در دوران معاصر پرچم اسلام را برافراشت و بر همین اساس، مسلمانان را به وحدت دعوت کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی همچنان این رسالت را دنبال کرده و برای تحقق آن از ظرفیت‌ها و امکانات خود استفاده می‌کند.

شیخ عیسی قاسم در پایان برای جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی آرزوی توفیق کرد و از خداوند خواست دولت‌ها و ملت‌های کشورهای اسلامی را به مسیر درست هدایت کند تا وحدت امت اسلامی تقویت شده و اهداف آن محقق شود.

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