به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش حماس اعلام کرد یورش ایتمار بنگویر وزیر افراطی اسرائیلی، به سلولهای اسیران زن فلسطینی و تصویربرداری از رنج و مشکلات آنان در برابر دوربینها، تصویری آشکار از رویکرد فاشیستی رژیم اشغالگر و بازتاب دهنده ذهنیت انتقامجویانه و تروریستی حاکم بر رفتار رهبران آن است.
حماس نسبت به تداوم برخورد با زندانهای رژیم اشغالگر بهعنوان فضایی باز برای اعمال تحقیر، تهدید، شکنجه و انواع نقض حقوق اسیران زن و مرد هشدار داد و تأکید کرد که سوءاستفاده از رنج آنان در صحنههای رسانهای با اهداف سیاسی و انتخاباتی، جنایتی مضاعف در حق اسیران به شمار میرود.
این جنبش تأکید کرد: تداوم این اقدامات، تا حدی ناشی از نبود پاسخگویی بینالمللی درباره جنایات رهبران رژیم اشغالگر است و افزود: اکتفا به صدور بیانیههای محکومیت و ابراز نگرانی، در شرایطی که این جنایات بدون اقدامات بازدارنده ادامه دارد، دیگر کافی نیست.
حماس از ملت فلسطین، نیروهای ملی و اسلامی، سازمانهای حقوق بشری و رسانهها خواست تلاشهای خود را برای زنده نگه داشتن مسئله اسیران زن و مرد در بالاترین سطوح افزایش دهند، موارد نقض حقوق آنان را افشا کنند و برای پیگرد عاملان این اقدامات در مراجع ذیصلاح بکوشند.
این جنبش همچنین از آزادگان جهان خواست برای حمایت از اسیران زن و مرد فلسطینی وارد عمل شوند و اجازه ندهند رنج آنان به صحنهای عادی یا ابزاری تبلیغاتی تبدیل شود.
حماس در پایان بر ضرورت تداوم فشارها برای توقف نقض حقوق اسیران و اسیران زن فلسطینی و پاسخگو کردن مسئولان این اقدامات تأکید کرد.
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