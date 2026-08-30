تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک پاسخ داده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد.

متن اطلاعیه سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا من المجرمین منتقمون

دشمن آمریکایی ـ صهیونی، بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکل‌های داخلی و کاهش اعتبار در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه با حمله به جزیره لارک، موجب شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنان ما شد.

این اقدام، به‌دست فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

........

پایان پیام/ ۲۱۸