تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک پاسخ داده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد.
متن اطلاعیه سپاه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا من المجرمین منتقمون
دشمن آمریکایی ـ صهیونی، بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلهای داخلی و کاهش اعتبار در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه با حمله به جزیره لارک، موجب شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنان ما شد.
این اقدام، بهدست فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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