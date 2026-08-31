پایگاه آمریکایی «المنهاد» در امارات هدف پهپادهای ارتش قرار گرفت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی‌گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل‌های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه «المنهاد» امارات را با شلیک دهها پهپاد انهدامی، هدف قرار دادند.

پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه جایی هوایی نیروهای خارجی است.

روابط عمومی ارتش، با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به جزیره لارک، اعلام کرد، رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی برای تامین امنیت پایدار و حراست از سرزمین ایران اسلامی تا رفع تهدید دشمن از متطقه، ایستاده اند و انتقام خون همه شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای ترویست آمریکایی خواهند گرفت.

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