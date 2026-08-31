به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، به بخشهایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به داراییهای عمومی و خصوصی وارد آمد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز دشمن، بلافاصله با طراحی عملیات پاسخ محکمی به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دادند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای اعلام کرد: زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در هم کوبیده شد.
متن اطلاعیه شماره ۲ سپاه به این شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی؛
صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بیوقفه و تاریخساز شما در میدان، دشمن را در بهت و حیرت فرو برده و امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.
دقایقی پیش، رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمد ابن عبدالله (ص) زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن را با شلیک موشکهای بالستیک در هم کوبیدند و خسارتهای سنگینی به آنها وارد کردند.
سپاه پاسداران اخطار میکند: تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخهای کوبندهتری جواب داده خواهد شد.
و ما النصر اِلا من عندالله العزیز الحکیم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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