انهدام پهپاد آمریکایی در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQ9 آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آب‌های نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

متن اطلاعیه سپاه به این شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت تاریخ ساز ایران اسلامی، استمرار حضور میدانی شما بزرگترین پشتگرمی رزمندگان اسلام است.

به استحضار ملت شریف و سربلند می رساند، دقایقی پیش با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دوربرد MQ9 آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آب‌های نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

و ماالنصر الّا من عند الله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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