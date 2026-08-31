امام جمعه بغداد: ملت عراق به اعتقادات خود پایبند و مخالف ظلم و ستم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با تأکید بر دینداری و روحیه انقلابی ملت عراق گفت: مردم عراق به‌طور طبیعی مردمی متدین و انقلابی هستند، به اعتقادات و ولایت اهل‌بیت(ع) پایبندی دارند و ظلم و استبداد را نمی‌پذیرند. وی از دولت عراق خواست مسائل مربوط به فقر، مسکن و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را با رویکردی عادلانه و انسانی و به دور از خشونت و بهره‌برداری‌های انتخاباتی حل‌وفصل کند.

آیت‌الله موسوی در ابتدای خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سفر هیأتی از سوی ولی امر مسلمین، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به عراق در روز سه‌شنبه گذشته، اظهار داشت: این هیأت برای ارتباط با مردم عراق، به‌ویژه شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع امام شهید(رضوان‌الله‌علیه)، به عراق آمده بود.

وی افزود: این هیأت سلام و پیام قدردانی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به وی ابلاغ کرد و از مواضع شجاعانه ملت عراق در جریان مراسم تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی قدردانی شد.

امام جمعه بغداد با بیان اینکه دینداری در میان مردم عراق، به‌ویژه شیعیان، ریشه‌ای عمیق دارد، گفت: مناطق مرکزی و جنوبی عراق در طول تاریخ خاستگاه بسیاری از حرکت‌ها و انقلاب‌ها بوده‌اند و مردم این مناطق همواره با ظلم و ستم مخالفت کرده و به ندای اهل‌بیت(ع) پاسخ داده‌اند.

آیت‌الله موسوی با اشاره به حضور تعدادی از ائمه اهل‌بیت(ع) در سرزمین عراق، از جمله امیرالمؤمنین امام علی(ع)، امام حسین(ع)، امام کاظم(ع)، امام جواد(ع) و امامان عسکریین(ع)، اظهار کرد: محبت اهل‌بیت(ع) در وجدان مردم عراق ریشه دارد و نام و یاد امام علی(ع) از نخستین مفاهیمی است که کودک عراقی با آن آشنا می‌شود.

وی ادامه داد: دشمنان عراق از بنی‌امیه و بنی‌عباس و عثمانی‌ها گرفته تا استعمار انگلیس و قدرت‌ها و دولت‌های مختلف، همواره تلاش کردند این کشور را از عقیده، تشیع و رهبری دینی خود جدا کنند، اما در این هدف ناکام ماندند.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، ناشی از عشق و ارادت آنان به علما، مراجع تقلید و مکتب تشیع بود و نمی‌توان آن را نتیجه دستور یا سازماندهی رسمی دانست.

آیت‌الله موسوی با اشاره به پایبندی مردم عراق به مرجعیت، جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و مسیر شهادت تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، گفت: ملت عراق در طول تاریخ آگاهی، ایمان و وفاداری خود را به این مبانی به اثبات رسانده است.

وی همچنین با یادآوری فضای حاکم بر دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم عراق اخبار پیروزی انقلاب را از طریق رادیو دنبال می‌کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در بغداد، نجف و مناطق مختلف عراق به خیابان‌ها آمدند و شادی کردند؛ مسئله‌ای که موجب شد رژیم بعثی فشار و سرکوب خود علیه تشیع را تشدید کند.

امام جمعه بغداد با تأکید بر اینکه مرزهای ترسیم‌شده از سوی استعمار نمی‌تواند موجب جدایی ملت‌های اسلامی شود، به مواضع شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در حمایت از انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: شهید صدر مرزهای سایکس ـ پیکو را به رسمیت نمی‌شناخت و بر این باور بود که جهان اسلام یک امت واحد است.

آیت‌الله موسوی نسبت به تلاش‌ها برای تجزیه عراق و بازتولید مرزها و طرح سایکس ـ پیکو هشدار داد و افزود: هویت و جایگاه مرجعیت را نمی‌توان در چارچوب تابعیت و ملیت محدود کرد.

وی همچنین از نقش مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی سیستانی در حفظ عراق و تأمین منافع این کشور و دیگر کشورهای اسلامی تمجید کرد.

لزوم برخورد عادلانه با پدیده ساخت‌وسازهای غیرمجاز

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تجاوز به اراضی دولتی و حوادث و درگیری‌های به‌وجودآمده در جریان تخریب این ساخت‌وسازها اشاره کرد و با یادآوری حادثه منطقه «البعثه» گفت: در جریان این حوادث، درگیری‌هایی رخ داد و تعدادی از افراد جان خود را از دست دادند.

وی افزود: مرجع عالیقدر بر ساخت‌وساز در اراضی دولتی تأکید نداشته و آن را تأیید نمی‌کند، اما فقر، نیاز و افزایش شدید قیمت مسکن موجب شده است بسیاری از شهروندان به این اقدام روی آورند؛ در حالی که گروه کوچکی نیز این وضعیت را به فعالیت تجاری و غیرقانونی تبدیل کرده‌اند.

امام جمعه بغداد با انتقاد از تبدیل این مسئله به ابزار انتخاباتی گفت: نباید پیش از انتخابات با وعده واگذاری و تملک زمین برای مردم رأی جمع کرد و پس از انتخابات آنان را فراموش کرد.

وی خواستار واگذاری قانونی زمین به افراد واجد شرایط، ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و غیررسمی و فراهم کردن خدمات اساسی برای ساکنان این مناطق شد و تأکید کرد: نباید از فقر و نیاز مردم برای کسب رأی سوءاستفاده شود.

آیت‌الله موسوی همچنین تخریب خانه‌های مردم بدون فراهم کردن جایگزین مناسب را ظلم به اقشار محروم دانست و گفت: برخی مسئولان با فقرا به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی دشمن هستند، در حالی که بیشتر ساکنان مناطق غیررسمی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افراد نیازمندی هستند که گزینه دیگری برای سکونت ندارند؛ این در حالی است که برخی مسئولان در کاخ‌ها و خانه‌های مجلل زندگی می‌کنند.

وی از افزایش برخی جرایم و جریمه‌های رانندگی و نیز بعضی دستورالعمل‌های دولتی انتقاد کرد و افزود: تحمیل فشارهای بیشتر بر اقشار کم‌درآمد با توجیه تأمین درآمد دولت، از مصادیق ظلم و فساد است.

فقرا باید در جایگاه‌های مدیریتی حضور داشته باشند

امام جمعه بغداد در پایان سخنان خود بر ضرورت حضور افراد محروم و آشنا با مشکلات اقتصادی مردم در مسئولیت‌های مدیریتی تأکید کرد و با اشاره به زندگی ساده شهید محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران، گفت: شهید رجایی تا زمان شهادت زندگی ساده‌ای داشت و از نزدیک با مشکلات و رنج‌های مردم آشنا بود.

وی خاطرنشان کرد: کسی که فقر و مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده باشد، بهتر می‌تواند به آنان خدمت کند.

آیت‌الله سید یاسین موسوی در پایان از مسئولان خواست از ظلم و بی‌عدالتی دوری کنند و خدمت به فقرا و نیازمندان را محور و اساس حکمرانی و مسئولیت خود قرار دهند.

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