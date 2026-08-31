به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مرکز فلسطینی دفاع از اسیران اعلام کرد حدود ۳۷۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که بیشتر آنها در زندان‌های «مجدو» و «عوفر» نگهداری می‌شوند و با شرایط سخت بازداشت مواجه هستند.

این مرکز در بیانیه‌ای نسبت به ادامه هدف قرار گرفتن کودکان هشدار داد و اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۷۶ مورد بازداشت کودکان و افراد فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی ثبت شده است.

بر اساس اظهارات کودکان آزادشده، آنان در دوران بازداشت در معرض شکنجه از طریق ضرب‌وشتم، بستن و به‌بند کشیدن، تهدید، محرومیت از غذا و آب قرار گرفته‌اند و همزمان با بی‌توجهی پزشکی و سوءتغذیه نیز مواجه بوده‌اند.

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران از سازمان ملل، یونیسف و نهادهای بین‌المللی خواست برای حمایت واقعی از کودکان بازداشت‌شده اقدام کنند، به این نقض حقوق پایان دهند و دسترسی آنان به درمان، آموزش و ملاقات‌های خانوادگی را تضمین کنند.

این مرکز همچنین با اشاره به وضعیت اسیران در زندان مجدو اعلام کرد که آنها با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش کیفیت غذا مواجه هستند؛ شرایطی که موجب کاهش قابل توجه وزن شماری از اسیران شده است. بر اساس این گزارش، وزن یکی از اسیران ۱۸ کیلوگرم و وزن اسیر دیگری حدود ۷ کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین بیماری گال در میان اسیران شیوع پیدا کرده و همزمان برخی از آنها با وجود نیاز، از دریافت دارو و عینک پزشکی محروم هستند. این اسیران همچنین به مواد بهداشتی و نظافتی دسترسی کافی ندارند.

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران افزود که مدت زمان هواخوری روزانه اسیران نیز از ۳۰ دقیقه فراتر نمی‌رود و گاهی به ۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد.

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