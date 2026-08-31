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۳۷۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی؛ شکنجه با ضرب‌وشتم، بستن دست‌وپا و محرومیت از غذا

۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۵
کد مطلب: 1859401
۳۷۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی؛ شکنجه با ضرب‌وشتم، بستن دست‌وپا و محرومیت از غذا

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران با هشدار درباره وضعیت حدود ۳۷۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرد این کودکان در شرایط سخت بازداشت، از جمله ضرب‌وشتم، بستن دست‌وپا، تهدید، محرومیت از غذا و آب، سوءتغذیه و بی‌توجهی پزشکی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مرکز فلسطینی دفاع از اسیران اعلام کرد حدود ۳۷۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که بیشتر آنها در زندان‌های «مجدو» و «عوفر» نگهداری می‌شوند و با شرایط سخت بازداشت مواجه هستند.

این مرکز در بیانیه‌ای نسبت به ادامه هدف قرار گرفتن کودکان هشدار داد و اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۷۶ مورد بازداشت کودکان و افراد فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی ثبت شده است.

بر اساس اظهارات کودکان آزادشده، آنان در دوران بازداشت در معرض شکنجه از طریق ضرب‌وشتم، بستن و به‌بند کشیدن، تهدید، محرومیت از غذا و آب قرار گرفته‌اند و همزمان با بی‌توجهی پزشکی و سوءتغذیه نیز مواجه بوده‌اند.

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران از سازمان ملل، یونیسف و نهادهای بین‌المللی خواست برای حمایت واقعی از کودکان بازداشت‌شده اقدام کنند، به این نقض حقوق پایان دهند و دسترسی آنان به درمان، آموزش و ملاقات‌های خانوادگی را تضمین کنند.

این مرکز همچنین با اشاره به وضعیت اسیران در زندان مجدو اعلام کرد که آنها با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش کیفیت غذا مواجه هستند؛ شرایطی که موجب کاهش قابل توجه وزن شماری از اسیران شده است. بر اساس این گزارش، وزن یکی از اسیران ۱۸ کیلوگرم و وزن اسیر دیگری حدود ۷ کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین بیماری گال در میان اسیران شیوع پیدا کرده و همزمان برخی از آنها با وجود نیاز، از دریافت دارو و عینک پزشکی محروم هستند. این اسیران همچنین به مواد بهداشتی و نظافتی دسترسی کافی ندارند.

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران افزود که مدت زمان هواخوری روزانه اسیران نیز از ۳۰ دقیقه فراتر نمی‌رود و گاهی به ۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد.

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