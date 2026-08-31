«رسول الاحرار»؛ نبض زندگی و مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، جنبش حزب‌الله لبنان جشنواره‌ای با عنوان «رسول الاحرار» در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار کرد.

همزمان با این مراسم، نمایشگاهی دو روزه نیز با حضور زنان و مردان هنرمند برپا شد و صنایع دستی، محصولات خانگی و آثار هنری و حرفه‌ای در آن به نمایش درآمد.

برگزاری این جشنواره در ضاحیه جنوبی، با توجه به حملات رژیم صهیونیستی و ویرانی‌های ماه‌های گذشته، معنایی فراتر از یک برنامه فرهنگی داشت. مردم این منطقه بار دیگر به فضاهای عمومی بازگشتند تا در کنار برگزاری مراسم مذهبی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود را نیز ادامه دهند.

محسن الصوری، فرمانده تشکل «کشافه المهدی» (پیشاهنگان امام مهدی(عج)) و مسئول اداری نمایشگاه، در گفت‌وگو با «العهد» تأکید کرد که مردم پس از تجاوزی که آثار آن همچنان ادامه دارد، تلاش می‌کنند زندگی خود را از سر بگیرند.

وی ادامه فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی را نشانه پافشاری مردم بر حفظ سبک زندگی خود دانست و گفت که شرایط امنیتی نتوانسته است حضور اجتماعی و مذهبی آنان را متوقف کند.

از نگاه الصوری، ادامه برگزاری جشنواره‌ها و شعائر و بازگشت فعالیت‌های روزمره پس از جنگ و ویرانی، نشان می‌دهد که تجاوز نتوانسته به اهداف خود برای از میان بردن این حضور و هویت اجتماعی دست یابد.

الصوری با اشاره به حضور چشمگیر خانواده‌های شهدا در این جشنواره گفت: فرهنگ صبر و فداکاری، بخش مهمی از نگرش مردم این منطقه است.

وی افزود که شهادت در نگاه این خانواده‌ها صرفاً یک خسارت و فقدان نیست، بلکه فداکاری در مسیر آرمان‌هایی است که به آن باور دارند و امید دارند این فداکاری در نهایت به پیروزی منجر شود.

همزمانی جشنواره با هفته وحدت اسلامی نیز به آن بُعدی فراتر از یک مراسم جشن میلاد بخشید. میلاد پیامبر اکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع)، فرصتی برای گردهمایی اقشار مختلف مردم و تأکید بر مشترکات امت اسلامی فراهم کرد.

جشنواره «رسول الاحرار» تصویری از ضاحیه‌ای ارائه می‌کند که پس از حملات و ویرانی‌ها، بار دیگر میزبان مردم شده است؛ تصویری از جامعه‌ای که تلاش می‌کند با حفظ آیین‌ها، فرهنگ و زندگی روزمره خود، اجازه ندهد جنگ و تجاوز هویت و اراده آن را به حاشیه براند.

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