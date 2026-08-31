اهدای کتاب به زائران نوجوان حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه ویژه حرم مطهر میزبان یک اهدای کتاب خاص بود.

هلنا مرشدی، نویسنده نوجوان اصفهانی، با حضور در کتابخانه ویژه حرم مطهر، کتاب خود با عنوان «مردم شهر عجیب و غریب» را به زائران نوجوان حرم مطهر اهدا کرد.

این کتاب، داستان پسرک بازیگوشی است که در اثر یک اشتباه، پای دشمن دیرین سرزمین خود را تا نزدیکی دروازه‌های شهر باز می‌کند و ماجراهایی جذاب را رقم می‌زند.

هلنا مرشدی در گفت‌وگو با خادمین کتابخانه ویژه حرم، از تدوین کتاب دوم خود در مورد شهدای مدرسه شجره میناب خبر داد و اظهار داشت: «دوست دارم هرچه زودتر آن را بنویسم و به کودکان میناب تقدیم کنم.»

وی همچنین جایزه تشویقی کتاب اول خود را از آستان قدس رضوی، برای امر ساخت و ساز مدرسه‌ای در آران و بیدگل اهدا کرد.

کتابخانه ویژه حرم مطهر، ضمن قدردانی از این حرکت ارزشمند، برای نویسنده نوجوان و تمامی نوجوانان این سرزمین آرزوی موفقیت روزافزون دارد.