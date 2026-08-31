اظهارات متفاوت یک وزیر هندی درباره دین اسلام/ وزیر ایالت کارناتاکا: قرآن فقط برای مسلمانان نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «باسواراج رایاردی» وزیر آموزش عالی ایالت کارناتاکای هند طی سخنانی با تاکید بر اینکه اسلام برتر از همه ادیان دیگر است، اظهار داشت که تمایل دارد برای انجام مناسک حج به مکه سفر کند.

براساس گزارش روزنامه هندی «نیو ایندین اکسپرس»، او در سخنرانی خود پس از شرکت در مراسم ازدواج دسته‌جمعی رایگانی که به مناسبت سالروز ولادت حضرت محمد (ص) برای اعضای جامعه مسلمان در شهر «کوکانور» برگزار شده بود، گفت: اسلام دین بزرگی است. درباره اسلام سوءبرداشت‌های زیادی ایجاد می‌شود. من آماده‌ام قرآن را مطالعه کنم. ما باید ادیان را مطالعه کنیم و تاریخ پشت سر آنها را بشناسیم.

وی ادامه داد: من تمایل دارم برای انجام حج بروم، اما تاکنون فرصت آن را پیدا نکرده‌ام. البته برای رفتن به آنجا باید مسلمان شد.

قرآن برای همه انسان‌هاست

وزیر آموزش عالی ایالت کارناتاکای هند در ادامه افزود: قرآن فقط برای مسلمانان نازل نشده است. هر کسی می‌تواند قرآن را بخواند. حضرت محمد (ص) قرآن را برای تمام جهان آورده است. دین اسلام، ماهیتی علمی دارد و به انسان می‌آموزد که چگونه باید زندگی کند. انسان نباید متعصب مذهبی یا متعصب نسبت به کاست و طبقه اجتماعی باشد.

اصول انسانی در همه ادیان وجود دارد

این وزیر هندو افزود: ما باید درک کنیم که اصول خوب و ارزشمند در همه ادیان وجود دارد. اسلام دینی است که به‌شدت بر انسانیت و ارزش‌های انسانی تأکید می‌کند. صرفاً رفتن به مسجد و گفتن «الله اکبر» کافی نیست. همین مسئله درباره همه ادیان نیز صدق می‌کند.

بودجه دولت هند برای تالارهای ازدواج مسلمانان

وزیر آموزش عالی ایالت کارناتاکای هند با اشاره به اختصاص بودجه دولتی برای تالارهای برگزاری مراسم ازدواج مسلمانان، گفت: هیچ پولی از عربستان سعودی، پاکستان یا دیگر کشورهای مسلمان به اینجا نمی‌آید. صرف‌نظر از اینکه یک مرکز مذهبی متعلق به کدام دین باشد، دست‌درازی به نذورات یا تصرف و برداشتن زمین متعلق به یک نهاد مذهبی، گناه بزرگی است.

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