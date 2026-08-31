به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری در آیین بزرگداشت آیتالله سید محمد مهدی دستغیب، تولیت فقید آستانهای مقدس احمدی و محمدی (ع)، به تبیین جایگاه والای انسانی و اخلاقمداری آیتالله دستغیب پرداخت و با استناد به آموزههای اسلامی و نهجالبلاغه، ویژگیهای انسان کامل را تبیین کرد.
وی در تبیین مفهوم انسان کامل از منظر آموزههای اسلامی و نهجالبلاغه گفت: امام علی (ع) در خطبههای خویش از جمله خطبه متقین، ویژگیهای انسان برتر را برمیشمارد و در این میان، تواضع و حسن ظن از ارکان فضایل انسانی به شمار میآید.
استاندار فارس، تواضع را یکی از ارزشهای بنیادین انسانی دانست که در آموزههای اسلامی نیز جایگاه ویژهای دارد.
امیری افزود: همانگونه که در دعاهای ماه رمضان از خداوند درخواست میشود تا بندگان را در نزد خویش فروتن و در نزد دیگران بزرگ بدارد، در نقطه مقابل، تکبر و خودبزرگبینی به عنوان صفات رذیله، عامل سقوط انسان معرفی میشود.
اخلاق، زبان مشترک فطرتها
وی با توجه به تقارن این مراسم با ولادت پیامبر اکرم (ص)، خوشخلقی و مکارم اخلاق را از دیگر ویژگیهای انسان کامل برشمرد و گفت: این صفات، فارغ از دین و مذهب، حسن ذاتی دارد و با فطرت پاک بشر همسو است.
نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: مسئله اصلی، باور به این فضایل و تلاش برای تقویت آنها در درون است تا مسیر حرکت به سوی تکامل هموار شود.
سیرهای نبوی، رفتاری علوی
امیری همچنین آیتالله دستغیب را عالمی شریف خواند که سیره او سیره نبوی و رفتار او رفتاری علوی بود و در تواضع، حسن نیت و خوشخلقی شخصیتی کمنظیر داشت.
وی ادامه داد: هر بار حضور در محضر ایشان، یاد خدا را در دل زنده میکرد و انسان از رفتار عملی ایشان درسهای بزرگی میآموخت.
استاندار فارس گفت: ایشان هم بزرگ بود و هم بزرگوار و در خوشخلقی، یاد جد خویش پیامبر اکرم (ص) را به ذهنها متبادر میساخت.
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