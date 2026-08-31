اقتدار ایران هیمنه آمریکا را در دنیا شکست

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، ابراهیم عزیزی در اجتماع مردم زرین‌شهر ضمن تشریح اهداف دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی در یک سال گذشته اظهار کرد: آمریکایی‌ها به دلیل شکست‌های فاحش وارد نبرد دیگری با ایران شدند که یک خطای محاسباتی بود.

وی با بیان اینکه مداکره، بحران و فشار سه راهبرد آمریکایی‌ها برای براندازی ایران بوده است، بیان کرد: آن‌ها فکر می‌کردند ظرف سه روز ایران را از پای درمی آورند اما پس از ۴۰ روز جنگ، راه به جایی نبردند.

عزیزی با اشاره به رفتار شرورانه دشمن در به شهادت رساندن مردم بی گناه و غیر نظامی ادامه داد: دشمن با تمام این اقدامات جنایت کارانه به هدف اصلی خود یعنی براندازی ایران نرسید چراکه با اقتدار نیروهای مسلح ما مواجه شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مقاومت، شجاعت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح چنان درسی به دشمن داد که تا ابد فراموش نخواهد کرد و این پیروزی با سه‌گانه ژئوپلتیک، میدان و نیروهای مسلح به دست آمد.

عزیزی خطاب به مردم حاضر در میدان تصریح کرد: ایستادگی شما مردم تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت و هیمنه آمریکایی‌ها در دنیا شکست چراکه در باتلاقی خودساخته فرو رفتند.

وی در پایان بیان کرد: امروز دشمن به هیچکدام از اهداف خود نرسیده و این شکست دستاورد بزرگی بود که با معتبرسازی تهدیدات توسط ایران حاصل شد.