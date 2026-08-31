اتحاد اسلامی امروز یک ضرورت حیاتی برای مقابله با دشمن مشترک است

حجتالاسلام والمسلمین سعید جاویدی امام جمعه سپیدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا در فارس، با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام اظهار داشت: امروز امت اسلامی در برابر دشمنانی قرار گرفته که هدف اصلیشان ایجاد تفرقه، درگیری داخلی و تضعیف قدرت کشورهای مسلمان است. او تأکید کرد: اتحاد اسلامی یک شعار نیست؛ یک ضرورت حیاتی برای حفظ عزت، امنیت و پیشرفت امت اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین جاویدی با بیان اینکه دشمنان اسلام سالهاست از اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی برای ضربه زدن به جهان اسلام بهره میبرند، افزود: ملتهای مسلمان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند این اختلافات، ابزار دست قدرتهای سلطهگر شود.
وی تصریح کرد: دشمن مشترک ما، همان دشمنی است که از وحدت ما میترسد و از اختلاف ما سود میبرد.
امام جمعه سپیدان با اشاره به تحولات منطقه و تلاش برخی قدرتها برای ایجاد بیثباتی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همصدایی سیاسی، همکاری اقتصادی و همگرایی فرهنگی میان کشورهای مسلمان هستیم.
وی تأکید کرد که ظرفیتهای عظیم جهان اسلام در حوزههای انرژی، جمعیت، جغرافیا و فرهنگ میتواند به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل شود، مشروط بر اینکه اختلافات کنار گذاشته شود و بر نقاط مشترک تمرکز گردد.
حجت الاسلام والمسلمین جاویدی با اشاره به نقش ایران در تقویت وحدت اسلامی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره پرچمدار وحدت و همبستگی میان مسلمانان بوده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
وی افزود: ایران ثابت کرده که در برابر دشمنان اسلام ایستادگی میکند و از ملتهای مظلوم منطقه حمایت مینماید.
وی همچنین بر نقش علما، نخبگان و رسانهها در تقویت اتحاد اسلامی تأکید کرد و گفت: رسانهها باید روایتگر وحدت باشند، نه بازتابدهنده اختلافات. امروز جنگ روایتها جدی است و اگر ما روایت صحیح را ارائه نکنیم، دشمن روایت خود را تحمیل خواهد کرد.
امام جمعه سپیدان در پایان با دعوت از مردم برای حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، خاطرنشان کرد: اتحاد از خانواده شروع میشود، از جامعه ادامه پیدا میکند و در سطح امت اسلامی به یک قدرت بزرگ تبدیل میشود. اگر متحد باشیم، هیچ دشمنی توان ضربه زدن به ما را نخواهد داشت.
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