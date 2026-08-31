به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی نژادپرستانه‌ای که با شعار نه به شریعت در لندن برگزار شد، از چند ده نفر فراتر نرفت. این راهپیمایی به دعوت آنچه «حزب استقلال بریتانیا» یا UKIP نامیده می‌شود و یک حزب راست افراطی است، برگزار شد.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این تجمع از خیابان «ادجور رود»(Edgware Road) در شهر لندن پایتخت بریتانیا آغاز شد. خیابانی که به حضور گسترده جامعه عرب و مسلمان شهرت دارد.

در طول مسیر راهپیمایی، پلیس معترضان را محاصره کرده بود و تدابیر شدیدی برای جدا کردن آنها از رهگذران و صاحبان فروشگاه‌ها اتخاذ شد. نیروهای پلیس منطقه و همچنین نیروهایی که از مناطق دیگر اعزام شده بودند، در محل حضور داشتند.

پلیس لندن اعلام کرد که برای راهپیمایی حزب استقلال بریتانیا بر اساس قانون نظم عمومی، محدودیت‌هایی اعمال کرده است تا از وقوع اختلالات جدی یا ایجاد اختلال جدی در جامعه، جلوگیری شود.

اختیارات ویژه پلیس لندن برای بازداشت افراد نقاب‌دار

در جریان اعتراضات، پلیس لندن همچنین اعلام کرد که اختیارات بیشتری را در منطقه و بر اساس ماده ۱۵۸ قانون جرم و پلیس سال ۲۰۲۶ میلادی، فعال کرده است.

بر اساس این اختیارات، پلیس لندن می‌توانست افرادی را که برای پنهان کردن هویت خود در جریان اعتراضات صورتشان را پوشانده بودند، بازداشت کند.

در حالی که شعارهایی علیه اسلام و مهاجران سر داده می‌شد و نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای داشتند، مرکز لندن شاهد رویارویی میان راهپیمایی راست افراطی به رهبری «نیک تینکونی» رهبر حزب و تجمع مخالفان آن بود که فعالان ضدراست افراطی در آن شرکت داشتند.

در جریان این دو تجمع چندین درگیری و تنش میان دو طرف رخ داد.

همچنین برگزارکنندگان راهپیمایی نه به شریعت به شماری از خبرنگاران و عکاسان حمله کردند و تلاش کردند مانع تصویربرداری از روند برگزاری تجمع شوند.

درخواست برای ممنوعیت اذان، نقاب و ذبح حلال

سخنان «نیک تینکونی» رهبر حزب استقلال بریتانیا که رهبری راهپیمایی را برعهده داشت، لحنی تند داشت.

او در سخنرانی خود خواستار ممنوعیت آنچه شریعت در بریتانیا خواند شد و همچنین خواستار ممنوعیت اذان، ذبح حلال و نقاب و تعطیلی آنچه دادگاه‌های شریعت نامید، شد.

تینکونی همچنین خواستار ایجاد زندان‌های جداگانه برای مسلمانانی شد که مرتکب جرم می‌شوند.

او گفت مسلمانانی که مرتکب جرم می‌شوند باید بر اساس اینکه در بریتانیا یا خارج از این کشور متولد شده‌اند، مشمول رویه‌های متفاوتی شوند.

سخنان او همچنین شامل درخواست برای تخریب مساجدی بود که وی آنها را به ترویج نفرت یا افراط‌گرایی متهم کرد.

او از عباراتی مانند «جنگ صلیبی»، «شکست فاشیسم اسلامی» و «متوقف کردن گسترش خلافت اسلامی» استفاده کرد.

تعداد اندک شرکت‌کنندگان نیز پشت سر او شعارهایی مانند «آنها را به کشورشان برگردانید» سر دادند. شعاری که مسلمانان و مهاجران را هدف قرار می‌داد.

تینکونی همچنین در سخنان خود به رقبای سیاسی و معترضان مخالف راهپیمایی حمله کرد و با انتقاد از آنچه نفوذ اسلامی در بریتانیا خواند، مجموعه‌ای از مطالبات علیه برخی اقدامات و نهادهای مرتبط با مسلمانان مطرح کرد.

اختلاف در اردوگاه راست بریتانیا

این راهپیمایی همچنین اختلافات موجود در جریان‌های مختلف راست‌گرای بریتانیا را آشکار کرد. هرچند این جریان‌ها در موضوعاتی مانند مهاجرت، هویت ملی و مخالفت با آنچه اسلامی‌شدن جامعه بریتانیا می‌نامند، نقاط مشترکی دارند.

گفتمان تینکونی تنها به درخواست برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی یا مقابله با افراط‌گرایی محدود نمی‌شود.

او اسلام را به‌عنوان یک پروژه سیاسی معرفی می‌کند که به ادعای او به دنبال ایجاد خلافت در بریتانیا و دستیابی به قدرت است.

این رویکرد باعث شده است نگرانی‌های او درباره آنچه توانمندسازی مسلمانان می‌نامد، صریح‌تر از برخی جریان‌های دیگر مطرح شود.

این نوع ادبیات از نظر شیوه بیان با گفتمان سیاسی غالب در حزب «اصلاح بریتانیا»(Reform UK) به رهبری «نایجل فاراژ» و همچنین با گفتمان «تامی رابینسون» یکی از چهره‌های سرشناس راست افراطی بریتانیا، تفاوت‌هایی دارد. هرچند همه این جریان‌ها در حمله به مهاجران و چندفرهنگ‌گرایی و هشدار درباره افراط‌گرایی با یکدیگر اشتراکاتی دارند.

سابقه حزب استقلال بریتانیا

بر اساس منابع عمومی، حزب استقلال بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی تأسیس شد و از مهم‌ترین نیروهای سیاسی بود که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد.

این حزب معمولاً در طیف راست پوپولیست یا ملی‌گرا طبقه‌بندی می‌شود.

پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در چارچوب فرایند موسوم به برگزیت (Brexit)، نفوذ انتخاباتی حزب استقلال بریتانیا کاهش یافت و این جریان بعدها تمرکز بیشتری بر موضوعاتی مانند مهاجرت و هویت ملی گذاشت.

از زمانی که تینکونی در سال ۲۰۲۵ رهبری حزب استقلال بریتانیا را برعهده گرفته، پلیس پیش‌تر نیز محدودیت‌هایی برای شماری از تجمعات این حزب از جمله ممنوعیت برخی مسیرهای راهپیمایی یا لغو تجمع‌ها به دلیل نگرانی از وقوع اختلالات جدی، اعمال کرده است.

مخالفان راست افراطی در لندن

در همین زمینه، «سابی دالو» رئیس مشترک سازمان «ایستادگی علیه نژادپرستی» (Stand Up to Racism) به پایگاه خبری الجزیره نت گفت که تینکونی و حزبش در مرکز لندن با تحقیر کامل، روبه‌رو شدند.

او گفت که تعداد مخالفان فاشیسم به شکل چشمگیری بیشتر از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی نه به شریعت بود.

دالو افزود: تینکونی تلاش کرده بود مانع تصویربرداری از راهپیمایی شود.

به گفته او، آنچه اتفاق افتاد درس مهم ضرورت بسیج مردم، ابراز مخالفت و ایستادگی در برابر نژادپرستی و فاشیسم را داشت.

این اظهارات دالو پس از درگیری‌هایی مطرح شد که در جریان راهپیمایی نه به شریعت و تجمع مخالفان آن رخ داد. از جمله تلاش برای جلوگیری از تصویربرداری خبرنگاران که نشان‌دهنده سطح تنش میان دو طرف بود.

تجمع مخالفان راهپیمایی

در سوی دیگر، مخالفان راهپیمایی که آن را فاشیستی و نژادپرستانه می‌خواندند، در تجمعی متقابل که سازمان ایستادگی علیه نژادپرستی فراخوان آن را داده بود، گرد هم آمدند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به پایگاه خبری الجزیره نت گفت که حضور او در محل به این دلیل است که نباید اجازه داد راست افراطی بدون مواجهه با مخالفت عمومی فعالیت کند و از طریق حضور در خیابان اعتمادبه‌نفس بیشتری به دست آورد.

او ادامه داد: هر زمان فاشیست‌ها به خیابان‌ها می‌آیند، ما نیز باید برای مقابله با آنها به خیابان بیاییم.

وی افزود: هدف این است که نشان داده شود کسانی که با گفتمان راست افراطی مخالف‌اند، نباید منزوی یا هراسان باشند.

واکنش جامعه مسلمان بریتانیا

در همین حال، سخنگوی شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) به پایگاه خبری الجزیره نت گفت: هیچ کارزاری برای تحمیل شریعت اسلامی در بریتانیا وجود ندارد.

او برگزاری راهپیمایی بر اساس یک تهدید خیالی را اقدامی دانست که تنها به تشدید اختلافات و ایجاد یک سکوی سیاسی بر پایه این اختلافات منجر می‌شود.

این سخنگو، حزب استقلال بریتانیا و رهبر آن را متهم کرد که با ایجاد شکاف و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، نقش نیروهای خارجی را ایفا و به تضعیف بریتانیا کمک می‌کنند.

او همچنین از شرکت‌کنندگان در تجمع مخالف و ساکنان محلی تقدیر کرد و گفت که آنها برای وحدت و احترام متقابل، ایستادگی کردند.

نگرانی از گسترش راست افراطی

از سوی دیگر، «عدنان حمیدان» رئیس انجمن فلسطینی لندن، به پایگاه خبری الجزیره نت گفت که راهپیمایی‌های نه به شریعت تا حد زیادی بر روایت‌های گمراه‌کننده و ترس‌های اغراق‌آمیز درباره اسلام، استوار هستند.

او تأکید کرد که این تجمع‌ها گاهی با گفتمان گسترده‌تری که مسلمانان و مسائل مربوط به آنها را هدف قرار می‌دهد، همپوشانی پیدا می‌کنند.

حمیدان همچنین نسبت به رشد نگران‌کننده جریان راست افراطی در بریتانیا و تلاش آن برای بزرگ‌نمایی ترس از اسلام ابراز نگرانی کرد.

تدابیر گسترده امنیتی در لندن

پلیس بریتانیا در نامه‌ای خطاب به ساکنان مناطق «ماریلبون» و «هاید پارک» در شهر لندن اذعان کرد که اعلام محل برگزاری راهپیمایی نه به شریعت موجب نگرانی روانی در میان جامعه محلی شده است. به‌ویژه در میان کسانی که احساس کرده بودند به دلیل ارتباط این مکان با تجمع، هدف گفتمان برگزارکنندگان قرار گرفته‌اند.

این نهاد همچنین بر حضور گسترده نیروهای امنیتی بریتانیایی در خیابان ادجور رود شهر لندن تأکید کرد تا از خروج راهپیمایی از مسیر تعیین‌شده جلوگیری شود.

پلیس لندن در پاسخ به پرسش‌های پایگاه خبری الجزیره نت درباره تدابیر امنیتی به اطلاعات منتشرشده خود درباره محدودیت‌های اعمال‌شده برای راهپیمایی اشاره کرد.

این نیرو همچنین از اعلام تعداد مأموران پلیس حاضر برای تأمین امنیت دو تجمع یا میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به عملیات امنیتی خودداری کرد.

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