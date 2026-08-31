روایت جنجالی جوزف عون از امام موسی صدر، واکنش کاربران لبنانی را به همراه داشت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون در سخنانی به مناسبت چهل‌وهشتمین سالروز ناپدیدشدن امام سید موسی صدر و دو همراهش، با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنوب لبنان، اظهار کرد که امام موسی صدر اجازه نمی‌داد جنوب به منطقه‌ای فراموش‌شده یا ابزاری برای مذاکره تبدیل شود.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین مدعی شد که سلاح حافظ سرزمین باید تنها در اختیار دولت باشد و تأکید کرد: «برای تحقق آنچه امامِ ناپدیدشده می‌خواست، یعنی دولتی قدرتمند و عادل و جنوبِ حفاظت‌شده به‌وسیله ارتش و نیروهای امنیتی و همچنین توانمندی مردم و دولت، تلاش می‌کنیم.»

این اظهارات با واکنش‌های انتقادی در فضای مجازی لبنان مواجه شد.

منتقدان تأکید کردند که عون در سخنان خود به مواضع و دیدگاه‌های امام موسی صدر درباره مقاومت در برابر اشغالگری اشاره‌ای نکرده است؛ در حالی که مقاومت، از جمله اصول مهم در اندیشه سیاسی و ملی امام موسی صدر به شمار می‌رفت.

کاربران با یادآوری مواضع و سخنان امام موسی صدر، رئیس‌جمهور لبنان را به نادیده گرفتن بخشی از میراث فکری و سیاسی وی متهم کردند و خواستار توجه به مجموعه دیدگاه‌های امام موسی صدر درباره حاکمیت، عدالت، مقاومت و دفاع از جنوب لبنان شدند.

منتقدان همچنین تأکید کردند که امام موسی صدر شخصیتی فراتر از مرزبندی‌های سیاسی و مذهبی بود و مواضع وحدت‌گرایانه و ملی او از سوی بخش‌های مختلف جامعه لبنان مورد احترام قرار دارد؛ از این رو، به گفته آنان، نمی‌توان میراث فکری او را تنها به ایده «انحصار سلاح در دست دولت» تقلیل داد.

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