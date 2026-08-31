مطالبه شیعیان افغانستان؛ باید در سطح کابینه طالبان حضور داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری بین ‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام عالمی بلخی در مراسمی‌که اخیرا به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم(ص) با حضور اعضای ارشد شورای علمای شیعه، بزرگان و شخصیت‌های شیعی و مقام حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود، مطالبات جدیدی را به جانب حکومت فعلی افغانستان مطرح کرد که مورد استقبال اکثریت شیعیان قرار گرفت؛ این مطالبات جدید در این گزارش به گونه مفصل گنجانده شده است.

حکومت طالبان قانون احوال شخصیه شیعیان را به رسمیت بشناسد

رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان به صراحت گفت که جامعه تشیع انتظار دارد حکومت طالبان در احوال شخصیه شیعیان مطابق فقه جعفری عمل کند؛ شیعیان توقع دخالت در قوانین کلی کشور را ندارند ولی در عرصه احوال شخصیه انتظار عملی‌شدن فقه جعفری دارند، این چیزی است که در کشورهای اسلامی؛ از جمله ایران، عربستان، بنگلادش، پاکستان، کویت و... رایج است که در احوال شخصیه اقلیت‌ها مطابق فقه خودشان عمل می‌شود.

حجت‌الاسلام عالمی بلخی با یادآوری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت که در این کشور اقلیت‌های مذهبی، چون حنفی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم‌ دینی‌شان طبق فقه خودشان آزادانه عمل نموده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه چون ازدواج، وصیت، طلاق و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارد و هر منطقه‌ای که پیروان اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها مطابق آن مذهب خواهد بود.

او افزود: «به هر صورت این وضعیت در همه کشورهای همسایه، منطقه و در کشورهای اسلامی وجود دارد، این موضوعی نیست که تنها شیعیان افغانستان آن را بخواهند.»

در عبادات شیعیان مطابق فقه خودشان عمل کنند

این عضو ارشد شورای علمای شیعه مساله مهمی را مرتبط با شیعیان افغانستان مطرح کرد که طی پنج سال گذشته مشکل اساسی را ایجاد کرده بود و این همان مساله روزه و نماز عید فطر است.

حجت‌الاسلام عالمی بلخی اظهارکرد: «یکی از مسایلی که جامعه تشیع انتظار دارد، در عباداتی مثل نماز عید فطر و روزه رمضان است که باید به فقه جعفری عمل شود، اگر ما عبادات را به فقه جعفری عمل نکنیم و حنفی مطابق فقه حنفی عمل نکند، عبادات باطل است، در روزی که به باور دوستان روز اول عید است اما مطابق فقه شیعه ثابت نشده و روزه گرفته‌اند، افطار آن کفاره دارد و نباید کسی را مجبور کنیم خلاف فقه خودش افطار کند، بنابراین انتظار می‌رود در عبادات مخصوصا درنماز عید و روزه فقه جعفری عمل شود.»

آزادی شعائر مذهبی شیعیان

رییس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان به وضوح بیان داشت که تدریس فقه جعفری در مدارس و دانشگاه‌ها از خواسته‌های اساسی شیعیان است.

آقای بلخی خاطرنشان ساخت که آزادی شعائر مذهبی چون ایام محرم و عاشورا، شب قدر و سایر مناسبت‌های مذهبی، شیعیان باید آزادی داشته باشد.

مشارکت در قدرت سیاسی

حجت‌الاسلام عالمی بلخی ضمن سپاس‌گزاری از حکومت طالبان مبنی بر این‌که تا حدی شیعیان در قدرت سیاسی مشارکت دارند، گفت که در حال حاضر در تشکیلات دولتی طالبان، شیعیان سه نفر معاون وزارتخانه دارند اما این سه نفر در سطح معاونت، درخور و شایسته این تعداد مردم شیعه افغانستان نیست.

اون گفت: «ما خواستار این هستیم که در سطح کابینه از مردم تشیع حضور داشته باشد، این چیزی است که برای حالا هم نیست، حتی قبل از نظام جمهوریت، در دوره حاکمیت ظاهرشاه نیز در کابینه او شیعیان حضور داشتند.

رییس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان همچنین در بخشی از سخنانش به روی کار آمدن حکومت طالبان پرداخت و افزود که هیچ منطقه‌ای از مناطق شیعه‌نشین با جنگ تصرف نشده است؛ بعد از این‌که در سایر مناطق نیروهای طالبان حضور یافتند، مردم تشیع از آن‌ها خواستند که تشکیلات حکومتی راه‌اندازی کنند و این امر در دایکندی، بامیان، جاغوری، بهسود و همچنین در شهرستان‌های بلخاب، دره‌صوف و چهارکنت که از پرنفوذترین مناطق شیعه‌نشین در شمال افغانستان است با همین روش هماهنگ شدند.

آقای بلخی در ادامه تصریح کرد: «در طول پنج سال شاهد هستیم که جامعه تشیع همکاری با امارت اسلامی داشتند، اگر صداهایی بلند شده صدای فرد است، نه عامه جامعه تشیع و ما همیشه خواستیم که خواسته‌ها از طریق گفت‌وگو تعقیب شود و هیچ راهی نخواستیم که ناامنی، بی‌ثباتی و مسایل این چنینی به وجود بیاید و حتی نخواستیم از طریق رسانه‌ها مسایل را تعقیب کنیم، بلکه به صورت حضوری و شفاهی با مسئولین صحبت‌هایی انجام شد.

او همچنان از دست‌آوردهای حکومت طالبان یادآوری کرد که استقلال، تامین امنیت، بازسازی از مهم‌ترین دست‌آوردهای آن‌ها است.

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