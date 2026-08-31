به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در پی سفر «موهان باگوات»، رهبر سازمان ملی‌گرای هندو (RSS)، به ایالات متحده، تجمعی از سوی مسلمانان و فعالان مدنی در نیویورک برای اعتراض به سیاست‌های اسلام‌ستیزانه این جریان برگزار شد. در جریان این تجمع، «صفا احمد»، از مقامات «شورای مسلمانان هند و آمریکا» (IAMC)، در سخنرانی خود با زبانی صریح، تلاش‌های جریان حاکم برای تبدیل هند به یک کشور صرفاً هندو (هندو راشتر) را به چالش کشید.

وی با اشاره به حضور طولانی‌مدت مسلمانان در هند، گفت:«اسلام نزدیک به ۱۴۰۰ سال است که در هند حضور دارد. ما تنها ۱۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهیم، اما تأثیر ما در همه جا جاری است؛ در زبانی که به آن سخن می‌گوییم، در غذاهایی که می‌خوریم، در لباس‌هایی که می‌پوشیم، در موسیقی ما و در بناهای باشکوهی که آسمان هند را زینت داده‌اند.»

احمد با تأکید بر اینکه هویت هند با حذف مسلمانان تعریف نمی‌شود، افزود: «هیچ ادعایی مبنی بر “هندو راشتر” بودن هند، هیچ رقصیدن‌هایی جلوی مساجد، هیچ ارتشِ بولدوزرهایی برای تخریب خانه‌ها، هیچ آشوب و خونریزی‌ای نمی‌تواند این حقیقت را از بین ببرد که مسلمانان هند، در حالی که رهبران فکریِ جریان حاکم در حال چاپلوسی برای استعمارگران بریتانیایی بودند، انتخاب کردند که در بزرگترین دموکراسی جهان، به عنوان اقلیت زندگی کنند.»

وی با اشاره به اینکه رهبران فکری جریان فعلی (RSS) در دوران استعمار با بریتانیا همکاری می‌کردند، بر برتری اخلاقی و تاریخی مسلمانان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک تأکید کرد.

این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش خشونت‌های فرقه‌ای، استفاده از ماشین‌آلات تخریب (بولدوزر) برای ویران کردن املاک مسلمانان و افزایش تنش‌های مذهبی در هند حکایت دارند؛ سیاست‌هایی که از سوی سازمان RSS و حزب حاکم هند (BJP) حمایت می‌شود.

شورای مسلمانان هند و آمریکا نوشت معترضان در نیویورک با سازماندهی این تجمع، قصد داشتند به جامعه بین‌المللی و مقامات آمریکایی هشدار دهند که گسترش ایدئولوژی افراطی هند در دیاسپورا (جوامع مهاجر) و حضور چهره‌های جنجالی این جریان در میادین جهانی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صلح و ثبات و همچنین حقوق اقلیت‌ها داشته باشد.

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