کامبوج به دنبال توسعه گردشگری حلال برای جذب گردشگران مسلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کامبوج و مالزی در حال پیشبرد یک همکاری راهبردی در زمینه گردشگری مسلمان‌پسند هستند. همکاری‌ که هدف آن جذب گردشگران مسلمان از سراسر جهان است.

این همکاری که در نمایشگاه جهانی گردشگری و تجارت اسلامی (WITEX) سال ۲۰۲۶ میلادی مورد توجه قرار گرفت، تجربه مالزی در صنعت گردشگری حلال را با میراث فرهنگی کامبوج و ظرفیت رو به رشد بخش مهمان‌نوازی مسلمانان چام در این کشور پیوند می‌دهد.

راهبرد منطقه‌ای برای تنوع‌بخشی به بازار گردشگری

با افزایش رقابت در بخش گردشگری جنوب شرق آسیا، وزارت گردشگری کامبوج به‌طور فعال در حال بررسی بازارهای تخصصی برای جذب گروه‌های جدیدی از گردشگران است.

گردشگری مسلمان‌پسند به یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه این وزارتخانه تبدیل شده است. حوزه‌ای که می‌تواند در کنار ارائه خدمات سازگار با نیازهای مسلمانان، تجربه‌ای اصیل از فرهنگ مقصد را نیز در اختیار مسافران قرار دهد.

این چشم‌انداز در جریان حضور کامبوج در نمایشگاه سه‌روزه جهانی گردشگری و تجارت اسلامی (WITEX) سال ۲۰۲۶ میلادی و جشنواره جهانی فرهنگ و هنر در کوالالامپور که از ۲۱ تا ۲۳ آگوست سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار شد، شتاب بیشتری گرفت.

این رویداد فرصتی برای مقام‌های گردشگری کامبوج فراهم کرد تا آمادگی این کشور برای پذیرش گردشگران مسلمان را معرفی کرده و با برگزارکنندگان بین‌المللی تورهای تخصصی در زمینه سفرهای حلال ارتباط برقرار کنند.

مالزی؛ راهنمای منطقه‌ای در استانداردهای حلال

مالزی که از پیشگامان صنعت جهانی گردشگری حلال محسوب می‌شود، نقش مهمی در هدایت کامبوج برای ایجاد زیرساخت‌های نوظهور گردشگری مسلمان‌پسند ایفا می‌کند.

این همکاری چندین حوزه از همکاری‌های فنی از جمله صدور گواهی حلال، استانداردهای خدمات، توسعه زنجیره تامین را دربرمی‌گیرد.

کامبوج با همکاری نزدیک با مرکز گردشگری اسلامی مالزی (ITC) در حال ارتقای کیفیت خدمات گردشگری خود است. در حالی که تلاش می‌کند هویت فرهنگی خاص خود را نیز حفظ کند.

استفاده از میراث مسلمانان چام در کامبوج

مهم‌ترین مزیت کامبوج برای توسعه این بخش از گردشگری، وجود جامعه مسلمان چام در این کشور است.

مردم چام طی نسل‌های مختلف بخشی جدایی‌ناپذیر از بافت اجتماعی کامبوج بوده‌اند و همین مسئله پایه‌ای اصیل برای ارائه تجربه‌های گردشگری مسلمان‌پسند فراهم می‌کند.

مراکز مهم گردشگری کامبوج مانند «پنوم‌پن» و «سیِم‌ریپ» هم‌اکنون دارای مساجد، رستوران‌های دارای گواهی حلال و کسب‌وکارهای متعلق به مسلمانان هستند.

دولت کامبوج در تلاش است محصولات سنتی گردشگری از جمله غذاهای محلی خِمِر و خدمات سلامت و تندرستی را با گزینه‌های سازگار با نیازهای گردشگران مسلمان تطبیق دهد تا مسافران در طول اقامت خود احساس امنیت و راحتی داشته باشند.

حمایت از جامعه چام و توسعه گردشگری پایدار

برای گردشگران، یکی از مهم‌ترین آثار این همکاری، حمایتی است که به‌طور مستقیم از اقتصاد محلی صورت می‌گیرد.

هزینه کردن برای غذاهای حلال در رستوران‌های متعلق به مسلمانان چام، خرید منسوجات دست‌بافت از بافندگان چام و رزرو اقامتگاه‌های بوم‌گردی محلی، باعث می‌شود درآمد حاصل از گردشگری مستقیماً به خانواده‌های ساکن منطقه برسد.

از سوی دیگر، گردشگران علاقه‌مند به محیط زیست نیز می‌توانند از مکان‌های تاریخی کامبوج به شیوه‌ای پایدار بازدید کنند.

برای نمونه، گردش در مجموعه معابد انگکور وات با استفاده از توک‌توک‌های برقی، انتشار آلاینده‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد و به حفظ نمای سنگی باستانی این بناها کمک می‌کند.

همچنین گشت‌وگذار با قایق‌های پارویی بدون موتور در روستاهای خانه‌های پایه‌دار در امتداد رودخانه تونله ساپ، آلودگی منابع آبی را کاهش داده و به حفاظت از محیط زیست منطقه برای نسل‌های آینده کمک می‌کند.

توصیه‌هایی برای گردشگران مسلمان

گردشگران مسلمان باید هنگام ورود به رستوران‌ها و میز پذیرش هتل‌ها در کامبوج به نشان رسمی «استانداردهای گردشگری مسلمان‌پسند» توجه کنند.

این نشان می‌تواند به گردشگران در اطمینان از رعایت استانداردهای مربوط به تهیه غذای حلال و فراهم بودن امکانات اقامه نماز کمک کند.

آینده؛ ایجاد جایگاهی متفاوت در گردشگری جنوب شرق آسیا

کامبوج قصد ندارد مستقیماً با قطب‌های اصلی گردشگری حلال مانند اندونزی و مالزی رقابت کند.

این کشور در عوض به دنبال ایجاد جایگاهی منحصربه‌فرد است که تاریخ باستانی، طبیعت استوایی و تجربه‌های اصیل فرهنگی را با یکدیگر ترکیب کند.

کامبوج با ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم و آموزش فعالان بخش خصوصی، تلاش می‌کند خود را به مقصدی تبدیل کند که گردشگران مسلمان جهان بتوانند با اطمینان از آن بازدید کنند. مقصدی که در کنار فراهم کردن آسایش و خدمات مناسب، امکان آشنایی با یکی از تاریخی‌ترین سرزمین‌های جنوب شرق آسیا را نیز برای آنان فراهم می‌کند.

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