جنگ شناختی آمریکا؛ از ادعای جنگ ستارگان تا بازگشایی تنگه هرمز!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ شناختی با هدف تأثیرگذاری بر ذهن، ادراک و عقل مخاطب ایجاده شده تا او را وادار به اتخاذ تصمیماتی به نفع دشمن کند و یکی از مهمترین انواع این جنگ، مهندسی اطلاعات و ذهن مخاطب در رسانه‌های اجتماعی است.

جنگ شناختی در رسانه‌های اجتماعی یعنی: ایجاد یک واقعیتِ موازی که الزاما حقیقت پیروز نیست، بلکه روایتِ پرسرعت‌تر و احساسی‌تر پیروز می‌شود. این الگو را می‌توان در تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی مشاهده کرد که همواره سعی دارد حتی با اطلاعات غلط، روایتگری را در دست بگیرد.

از آنجا که این جنگ با بزرگترین سلاحِ امروز، یعنی داده‌ها و توجه انسان‌ها سروکار دارد؛ بسیار سریع‌تر و مخرب‌تر از جنگ‌های سنتی عمل می‌کند و به جای نابودی جسم، در صدد تسخیر ذهن و بازسازی واقعیت در ادراک مخاطب است.

مک دونالد در شوروی

آمریکا همواره در طول تاریخ، دارای اتاق فکر جنگ شناختی بوده و همچنان از آن بهره‌مند است؛ لذا به برخی موارد موفق این جنگ در قبال شوروی سابق اشاره می‌کنیم:

استفاده از پروژه‌های تبلیغاتی مانند پروژه جنگ ستارگان برای ایجاد ترس کاذب و فشار بر رهبران شوروی جهت پذیرش مذاکرات و آسیب به اتحاد آنان؛

استفاده از فیلم‌های هالیوودی مثل دروغِ بزرگ سفر به ماه برای القای برتری تکنولوژیک و پوشاندن واقعیتِ پیشرفت شوروی در فضا؛

استفاده از نمادهای فرهنگی آمریکا مانند مک‌دونالد برای تغییر ذهنیت و سبک زندگی مردم شوروی از طریق مصرف‌گرایی.

سفره هفت‌سین اوباما

این جنگ شناختی محدود به شوروی سابق نیست و ما شاهد اجرای همین شرایط در قبال ایران هستیم؛ جایی که «اوباما» رئیس جمهور اسبق آمریکا با استفاده از نمایش‌های صلح‌طلبانه مانند تبریک عید نوروز و پهن کردن سفره هفت‌سین، سعی در فریب افکار عمومی مردم را داشت؛ در حالی که سخت‌ترین تحریم‌ها و مرگ‌بارترین فشارها را علیه ایران اعمال می‌کرد.

رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز به همراه برخی رسانه‌های همسو، جنگ ترکیبی را علیه ایران آغاز کرده و علاوه‌بر کارزار جنگ نظامی، جنگ شناختی در رسانه‌های اجتماعی را با انتشار محتوای دروغین ادامه می‌دهند تا با روایت‌گری سریع، شکست مهم خود را پنهان کنند.

تنگه هرمز باز است!

اخباری مانند بازگشایی تنگه هرمز، عبور ۵۲ نفتکش‌ از تنگه، جابه جایی ۲۵ میلیون بشکه نفت و ادعای مذاکرات پنهانی با ایران؛ یکی از هزاران دروغ رسانه‌ای آمریکا برای فریب افکار عمومی ایران و جهان است.

اما در واقعیت به دلیل کنترل کامل نیرو دریایی سپاه پاسداران بر تنگه، حجم عبور نفت بسیار محدود بوده و اخبار منتشر شده، چیزی جز عملیات روانی برای کنترل قیمت نفت و ایجاد بی‌ثباتی نمی‌باشد.

اما در پایان باید یادآور شد که علاوه‌بر عملیات روانی آمریکا، دو عامل مهم در پایین نگه داشته شدن قیمت جهانی نفت اثرگذار است: اول؛ کاهش واردات نفت چین از ۱۱ به ۶ میلیون بشکه نفت و دوم؛ وجود ذخایر استراتژیک جهانی و بهره‌برداری از آن که منجر به افزایش قیمت در مقیاس بزرگ نشده است.

جهان پس از ۴ یا ۵ ماه آینده که ذخایر استراتژیک دنیا به پایان برسد، با بحران واقعی روبرو خواهد شد؛ لذا نباید در دام عملیات روانی دشمن یا تحلیل‌های سطحی و مغرضانه قرار گرفت.

منبع: کانال تفسیرگر

......................

پایان پیام / 348