آیا بزرگان شیعه افغانستان در پی احقاق حقوق شیعیان هستند؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه، کمیسیون عالی شیعیان و سایر بزرگان و شخصیت‌های شیعه افغانستان در اقدامی کم‌سابقه، خواسته‌های جدیدی را به حکومت طالبان ارائه کردند که جایگاه سیاسی و مذهبی شیعیان را در نظام کنونی کابل ارتقا می‌دهد. این اقدام هم با استقبال روبه‌رو شده و هم انتقاداتی را متوجه بزرگان شیعه کرده است.

به گفته برخی فعالان اجتماعی شیعه در کابل، بعضی از افرادی که با عنوان بزرگان جامعه تشیع در افغانستان فعالیت می‌کنند، بیشتر در پی امتیازگیری از حکومت طالبان هستند.

وحید فرزان، یکی از فعالان اجتماعی، به خبرنگار ابنا گفت: «نفس مطالبات جدید از حکومت امارت اسلامی (طالبان) مبتنی بر واقعیت جامعه افغانستان است و رهبران این کشور نمی‌توانند جمعیت میلیونی خود را نادیده بگیرند؛ اما مهم این است که این مطالبات چگونه و توسط چه کسانی پیگیری شود.»

او با اشاره به بزرگان شیعه افغانستان خاطرنشان کرد: «تیمی که از جامعه تشیع نمایندگی می‌کند، در واقع آزموده شده‌اند. آن‌ها در گذشته فرصت‌هایی داشتند که می‌توانستند برای احیای حقوق شیعیان بهتر تلاش کنند، اما برخی در پی تأمین منافع شخصی خود بودند.»

این فعال اجتماعی شیعه معتقد است جامعه تشیع نیاز جدی به بازنگری دارد و باید نخبگانی در جمع علمای شیعه ادغام شوند و در این عرصه فعال گردند که شجاعانه و به‌طور علمی و اساسی برای رشد و ارتقای جامعه شیعه کار کنند.

برخی دیگر از جوانان شیعه کابل باور دارند که بلند کردن صدا برای رسمیت‌بخشیدن به فقه جعفری و جایگاه شیعیان کافی نیست و آنچه اکنون جریان دارد، در واقع بازی سیاست با کارت مذهب به نمایندگی از شیعیان است.

عباس کامیار، یکی از جوانان غرب کابل، در این‌باره اظهار کرد: «بازی سیاست با کارت مذهب اشتباهی نابخشودنی برای نسل‌های آینده شیعه است. برای رسیدگی به چالش‌های جامعه تشیع باید راه‌های بهتری توسط نخبگان و علمای تأثیرگذار جست‌وجو شود.»

این جوان شیعه غرب کابل با ابراز ناامیدی تأکید کرد: «این تلاش‌ها (مطالبات جدید شیعیان) تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ چنان‌که در پنج سال گذشته دیده شد جامعه تشیع با چه مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و ممکن است محدودیت‌های بیشتری در راه باشد.»

در این میان، برخی دیگر از فعالان شیعه با بررسی مطالبات و خواسته‌های جامعه تشیع، به موضع‌گیری‌های تازه شورای علمای شیعه توجه کرده‌اند.

عبدالرضا سروش، یکی از دانشجویان شیعه کابل، بر این نظر است که شورای علمای شیعه و بزرگان شیعه ساکن کابل، تنها بزرگان و نهادهایی هستند که در شرایط دشوار در کنار مردم باقی ماندند و این شورای علمای شیعه است که چالش‌های بنیادی را با روش‌های متفاوتی از جمله حضوری و رسانه‌ای پیگیری می‌کند.

این دانشجوی شیعه به خبرنگار ابنا می‌گوید: «چالش‌های پیش روی شیعیان فراوان است و در این میان، رسمیت‌بخشیدن به فقه جعفری و آزادی‌های مذهبی مهم‌ترین مواردی هستند که باید جدی گرفته شوند. این دو چالش اساسی از طریق بزرگان و علمای شیعه به‌خوبی رسیدگی می‌شود و در آینده نیز نتیجه خواهد داد.»

او افزود: «فعالان فرهنگی و اجتماعی و افرادی که منتقد این شورا هستند، باید در پی حل چالش‌های جامعه تشیع باشند و از اقدامات و فعالیت‌های تخریب‌کننده بپرهیزند؛ فعالیت‌هایی که به مصلحت مردم شیعه نیست، باید جداً خودداری شود.»

آقای سروش ضمن اشاره به دستاوردهای نظام فعلی افغانستان تأکید کرد که تعامل، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز جامعه تشیع را جدی بگیرند و به آن اهمیت بدهند؛ رسیدگی به مطالبات، به ایجاد افغانستان آباد و صلح‌آمیز کمک می‌کند.

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