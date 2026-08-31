تأکید شیعیان استان بدخشان افغانستان بر پرهیز از اختلافات قومی و مذهبی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان استان بدخشان افغانستان روز یکشنبه (۸ شهریور) مراسمی به مناسبت میلاد باسعادت نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در شهرستان درواز بدخشان برگزار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین شاکری، مسئول شورای علمای شیعه در شمالشرق افغانستان، در گفتوگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت: این مراسم با محوریت شخصیت و سیره پیامبر اسلام(ص)، جایگاه رحمت در آموزههای اسلامی، ضرورت وحدت و همدلی میان مسلمانان و نقش علمی و فرهنگی امام جعفر صادق(ع) برگزار شد. سخنرانان تأکید کردند که افغانستان در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تحمل متقابل و پرهیز از اختلافات نیازمند است.
وی افزود: رحمت در مکتب پیامبر اسلام(ص) تنها یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه اصلی بنیادین در مناسبات اجتماعی و انسانی است که میتواند مبنای رفتار مسلمانان با یکدیگر و راهی برای کاهش خشونت، کینه و اختلاف در جامعه باشد.
حجتالاسلام شاکری ادامه داد: شیعیان استان بدخشان به وحدت و همدلی میان مسلمانان، بهویژه در جامعه افغانستان، در فکر و عمل باور دارند و اختلافات مذهبی و قومی را از عوامل اساسی آسیبزا برای انسجام اجتماعی میدانند. آنان معتقدند ایجاد فضای اعتماد و همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام و مذاهب مختلف افغانستان ضرورتی بنیادین است.
او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان خاطرنشان کرد: وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی و فکری نیست؛ بلکه به معنای پذیرفتن تفاوتها در چارچوب احترام متقابل و قراردادن منافع عمومی جامعه در جایگاهی بالاتر از اختلافات است.
مسئول شورای علمای شیعه شمالشرق افغانستان تأکید کرد: افغانستان امروز پس از دههها جنگ، بیثباتی و منازعه بیش از هر چیز به امنیت پایدار، اعتماد اجتماعی، آموزش، گفتوگو و همبستگی ملی نیاز دارد. از این منظر، بزرگداشت مناسبتهایی همچون میلاد حضرت رسول اکرم(ص) میتواند فراتر از یک مراسم مذهبی، فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و یادآوری ارزشهایی چون رحمت، عدالت، برادری و مدارا باشد.
شایان ذکر است در استان بدخشان افغانستان بیش از پنجهزار خانواده شیعه اثناعشری در پنج شهرستان سکونت دارند؛ آنان همزیستی مسالمتآمیز در این استان را مطلوب توصیف کرده و گفتهاند مراسم مذهبیشان بدون چالش برگزار میشود. همچنین طی پنج سال گذشته، رفتارهای ضد مذهبی علیه شیعیان امامیه که در برخی مناطق شیعهنشین از جمله کابل، غزنی و هرات رخ داده، در این استان اتفاق نیفتاده است. هرچند گزارشهایی درباره آزار و حتی تغییر مذهب شیعیان اسماعیلی در این استان بارها منتشر شده است.
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