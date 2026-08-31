به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع یمنی، روایت یک رسانه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه واشنگتن درخواست عربستان برای برعهده گرفتن فرماندهی عملیات جدید علیه نیروهای مسلح یمن را رد کرده است، زیر سؤال بردند و معتقد هستند که آمریکا در هرگونه تشدید تنش جدید در کنار ریاض خواهد بود.
این منابع در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» لبنان تأکید کردهاند که تحرکات مقامهای آمریکایی در ارتباط با مسئولان سعودی از حمایت واشنگتن از عملیات زمینی در سواحل غربی یمن حکایت دارد.
برخلاف آنچه شبکه صهیونیستی «کان» درباره رد درخواست عربستان از سوی آمریکا برای برعهده گرفتن فرماندهی عملیات جدید علیه نیروهای مسلح یمن گزارش داده، منابع یمنی معتقد هستند که هرگونه حمله عربستان به یمن نمیتواند بدون مشارکت آمریکا انجام شود.
یک منبع سیاسی مطلع در شهر صنعاء پایتخت یمن در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» درباره روایت صهیونیستی، ابراز تردید کرده و گفته است که این روایت در چارچوب تلاش برای منحرف کردن توجهها از نقش آشکار آمریکا در تجاوز به یمن یا برنامهریزی برای آن در مرحله آینده مطرح شده و ارتباطی با هیچ بحرانی میان واشنگتن و ریاض ندارد.
این منبع تأکید کرده است که یمن تمام تحرکات عربستان در جبهههای داخلی بهویژه جبهه ساحل غربی را زیر نظر دارد. جبههای که از توجه گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی، برخوردار است.
تحرکات مقامهای آمریکایی در یمن
به گفته این منبع، «نیل هوپ» کاردار سفارت آمریکا در یمن با شماری از اعضای شورای ریاستجمهوری دولت عدن مورد حمایت ائتلاف سعودی، دیدارها و رایزنیهایی داشته است.
آخرین مورد، دیدار با «سلطان العراده» استاندار مأرب مورد حمایت ائتلاف سعودی، بوده که در آن تحولات نظامی اخیر نیز مورد بحث قرار گرفته است.
این منبع همچنین از ارتباط مستمر «شان نیوکامب» وابسته نظامی سفارت آمریکا با فرماندهان جبهههای مختلف ائتلاف سعودی، خبر داده است.
به گفته او، این تحرکات در کنار دیدارهای فشرده «ریما البندر» سفیر عربستان در آمریکا و «جمیله علی رجا» سفیر منصوب شورای ریاستجمهوری دولت عدن مورد حمایت ائتلاف سعودی در واشنگتن با مقامهای وزارت دفاع آمریکا و شماری از اعضای کنگره آمریکا در روزهای اخیر انجام شده است.
این منبع معتقد است مجموعه این تحرکات نشان میدهد که هرگونه تجاوز جدید به یمن با برنامهریزی، حمایت و مشارکت آمریکا انجام خواهد شد.
او همچنین افزود که آمریکا همچنان به تعهدات دفاعی خود در قبال عربستان پایبند است، زیرا منافع دو کشور به یکدیگر گره خورده است.
روایت شبکه صهیونیستی کان درباره نقش آمریکا
پیش از این، «روعی کیس» خبرنگار امور عربی شبکه «کان» اسرائیل، به نقل از منبعی در میان گروههای مخالف جنبش «انصارالله» که با طرف آمریکایی در ارتباط است، گفته بود واشنگتن به ریاض اطلاع داده که آماده حمایت از یک کارزار نظامی علیه نیروهای مسلح یمن است، اما فرماندهی آن را برعهده نخواهد گرفت.
این گزارش همزمان با اظهارات شماری از اعضای شورای ریاستجمهوری دولت عدن مورد حمایت عربستان مطرح شد.
از جمله «عبدالله العلیمی» به رسانههای آمریکایی گفته بود که برای نبرد داخلی در یمن با حمایت گسترده عربستان برنامهریزی میشود.
در همین چارچوب، رسانههای صهیونیستی نیز گزارش دادهاند که پرونده یمن یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث میان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و «براد کوپر» فرمانده سنتکام در اواسط ماه گذشته بوده است. این دیدار در جریان سفر کوپر به ریاض انجام شده است.
تمرکز آمریکا بر عملیات زمینی در غرب یمن
بر اساس این گزارش، از اواسط سال گذشته، آمریکا به سمت حمایت از عملیات زمینی علیه نیروهای مسلح یمن بهویژه در مناطق ساحلی غرب یمن و مناطق کوهستانی مشرف بر تنگه بابالمندب، حرکت کرده است.
از جمله این مناطق، رشتهکوههای واقع در غرب تعز عنوان شده است.
به این ترتیب، مقامهای یمنی معتقد هستند که تحرکات سیاسی و نظامی اخیر میان آمریکا و عربستان را نمیتوان جدا از احتمال تشدید درگیریها در جبهههای غربی یمن ارزیابی کرد و هرگونه عملیات جدید ریاض علیه نیروهای مسلح یمن در صورت وقوع، ممکن است با حمایت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم واشنگتن همراه باشد.
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