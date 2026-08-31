به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت بصیر و مقاوم ایران اسلامی دعوت می نماید با حضور گسترده در تجمعات سراسری امشب، ضمن محکومیت اقدام تجاوزکارانه آمریکا، حمایت همه‌جانبه خود را از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

تجاوز مجدد و آشکار ایالات متحده آمریکا به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در جزیره لارک و هدف قرار دادن مواضع دفاعی این جزیره، بار دیگر اثبات کرد که دولت آمریکا، علی‌رغم همه ادعاهای دغل بازانه و فریبکارانه درباره صلح و پایبندی به قواعد بین‌المللی، همچنان منطق سلطه، جنگ‌افروزی و توسل به زور را مبنای رفتار خود قرار داده است. این تجاوز که به شهادت و مجروح شدن شماری از رزمندگان و هموطنان عزیز انجامید، نقض صریح حاکمیت ملی، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است و مسئولیت کامل پیامدهای آن بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا و همدستان آن خواهد بود.

این حمله سازمان‌یافته که در شرایط استیصال دشمن و با هدف تضعیف توان دفاعی، ایجاد اخلال در امنیت تنگه هرمز و گسترش دامنه تنش طراحی شده، بیانگر شکست جبهه استکبار در تحقق اهداف راهبردی و ناتوانی در تغییر اراده ملت ایران است. تجربه همه رویارویی‌های گذشته نشان داده است که هرگونه خطای محاسباتی دشمن، انسجام ملی را استحکام و اراده ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور راسخ‌تر ساخته است. نیروهای مسلح مقتدر ایران در پاسخ به این تجاوز، پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف ضربات دفاعی خود قرار دادند و پیام روشن تنبیه متجاوز را به جهان اعلام کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه و عهدشکنی آشکار آمریکا، حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعلام و از ملت بصیر و مقاوم ایران اسلامی دعوت می نماید با حضور گسترده در تجمعات سراسری امشب، ضمن محکومیت اقدام تجاوزکارانه آمریکا، حمایت همه‌جانبه خود را از رزمندگان اسلام و آرمان‌های انقلاب و مقاومت به نمایش بگذارند.



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