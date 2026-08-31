۴۸ سال با «غائبِ حاضر»؛ روایت زندگی و معمای ناپدیدشدن امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امام موسی صدر در سال ۱۹۲۸ در قم متولد شد و پس از تحصیل علوم دینی در قم و نجف، در دهه ۱۹۵۰ به لبنان رفت. او در لبنان با شرایط اجتماعی دشوار شیعیان و دیگر اقشار محروم مواجه شد و تلاش کرد فعالیت دینی را با کنش اجتماعی و سیاسی پیوند بزند.

صدر در سال ۱۹۵۹ و پس از درگذشت سید عبدالحسین شرف‌الدین، به دعوت خانواده او راهی صور در جنوب لبنان شد. حضور او در لبنان در شرایطی شکل گرفت که مناطق شیعه‌نشین، به‌ویژه جنوب، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای مواجه بودند.

نکته مهم در فعالیت موسی صدر این بود که او محرومیت را صرفاً مسئله جامعه شیعی نمی‌دانست. از نگاه او، ساختار سیاسی لبنان که قدرت را بر اساس سهمیه‌های طایفه‌ای تقسیم می‌کرد، زمینه‌ساز تبعیض و عقب‌ماندگی بخش‌هایی از جامعه شده بود. بنابراین، اصلاح وضعیت شیعیان را در چارچوب اصلاح عمومی جامعه لبنان دنبال می‌کرد.

«جنبش محرومان»؛ تبدیل یک مسئله اجتماعی به مطالبه سیاسی

در سال ۱۹۷۴، جنبش محرومان به‌طور رسمی‌تر شکل گرفت و به مهم‌ترین ابزار سیاسی ـ اجتماعی موسی صدر تبدیل شد.

هدف این جنبش، بر اساس آنچه از مواضع صدر در گزارش حاضر نقل شده، صرفاً کسب امتیازات بیشتر برای شیعیان نبود؛ بلکه مقابله با پدیده محرومیت و تبعیض در سراسر لبنان بود. او بر توسعه مناطق محروم، برابری شهروندان، عدالت اقتصادی و اصلاح نظام سیاسی تأکید می‌کرد.

به همین دلیل، فعالیت صدر را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:

سطح مذهبی: تقویت جایگاه جامعه شیعه لبنان و دفاع از حقوق آن.

سطح اجتماعی: مبارزه با فقر، محرومیت و نابرابری.

سطح ملی: تلاش برای اصلاح نظام طایفه‌ای و ایجاد نوعی همزیستی میان گروه‌های مختلف لبنان.

این رویکرد سبب شد شخصیت او از مرزهای جامعه شیعی عبور کند و در میان بخشی از نیروهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیگر طوایف نیز مخاطب پیدا کند.

همزیستی اسلامی ـ مسیحی؛ بخش مهمی از اندیشه سیاسی صدر

یکی از محورهای اصلی اندیشه موسی صدر، مسئله همزیستی اسلامی ـ مسیحی بود. او معتقد بود تنوع مذهبی لبنان نباید به عامل درگیری تبدیل شود، بلکه می‌تواند به الگویی برای تعامل ادیان تبدیل شود.

این نگاه در شرایط لبنان اهمیت بیشتری داشت؛ زیرا ساختار سیاسی کشور به‌شدت بر تقسیمات مذهبی و طایفه‌ای استوار بود و هرگونه تشدید شکاف میان مسلمانان و مسیحیان می‌توانست موجودیت سیاسی کشور را با بحران مواجه کند.

از همین منظر، مخالفت صدر با جنگ داخلی را نیز باید در امتداد همان پروژه سیاسی دید: حفظ لبنان به‌عنوان یک کشور چندطایفه‌ای و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به جنگ مذهبی.

در برابر اسرائیل؛ از فعالیت سیاسی تا سازمان‌دهی مقاومت

اما فعالیت موسی صدر تنها به اصلاحات داخلی لبنان محدود نماند. جنوب لبنان به‌طور مستمر هدف حملات اسرائیل قرار داشت و دولت مرکزی نیز توانایی کافی برای دفاع از مناطق جنوبی نداشت.

در چنین شرایطی، صدر به این نتیجه رسید که جامعه لبنان باید توان دفاعی مستقلی در برابر حملات اسرائیل داشته باشد. در همین چارچوب، افواج مقاومت لبنان ـ امل شکل گرفت.

این نقطه، تحول مهمی در کارنامه صدر بود: او از یک رهبر اجتماعی و مطالبه‌گر حقوق محرومان، به یکی از چهره‌های مهم جریان مقاومت در لبنان تبدیل شد.

در واقع، در اندیشه او دو مسئله به یکدیگر پیوند خورده بودند: از یک سو محرومیت و ضعف دولت در مناطق جنوبی و از سوی دیگر تهدید نظامی اسرائیل. بنابراین، مقاومت برای او فقط یک مسئله ایدئولوژیک نبود، بلکه با امنیت و آینده جنوب لبنان نیز ارتباط داشت.

جنگ داخلی لبنان؛ صدر در برابر منطق جنگ داخلی

در آوریل ۱۹۷۵ جنگ داخلی لبنان آغاز شد. موسی صدر پیش از آن نسبت به پیامدهای درگیری داخلی هشدار داده بود و پس از آغاز جنگ نیز تلاش کرد از گسترش آن جلوگیری کند.

تحصن او در مسجد صفا در بیروت یکی از مهم‌ترین اقداماتش در این دوره بود. هدف این اقدام، پایان دادن به خشونت و جلوگیری از تبدیل بحران سیاسی به جنگی فراگیر بود.

از منظر تحلیلی، این موضع یک تناقض ظاهری در کارنامه صدر ایجاد نمی‌کند: او همزمان با مقاومت مسلحانه در برابر اشغال خارجی، با جنگ داخلی لبنان مخالفت می‌کرد. یعنی میان «مقاومت در برابر اشغال» و «جنگ داخلی میان لبنانی‌ها» تفاوت قائل بود.

چرا موسی صدر در سال ۱۹۷۸ به لیبی رفت؟

در سال ۱۹۷۸ وضعیت لبنان وخیم‌تر شده بود. اسرائیل در پی عملیات موسوم به «عملیات لیتانی» بخش‌هایی از جنوب لبنان را اشغال کرد و بحران سیاسی و نظامی لبنان تشدید شد.

صدر در این مقطع تلاش کرد مسئله لبنان را در سطح عربی پیگیری کند. او به چند کشور عربی از جمله سوریه، اردن، عربستان و الجزایر سفر کرد و خواستار برگزاری نشستی عربی برای رسیدگی به بحران لبنان و وضعیت جنوب شد.

در جریان این رایزنی‌ها، پیشنهاد سفر به لیبی نیز مطرح شد؛ کشوری که در آن زمان حکومت معمر قذافی را در اختیار داشت و در معادلات سیاسی عربی و لبنان نقش قابل توجهی ایفا می‌کرد.

موسی صدر در ۲۵ اوت ۱۹۷۸ به همراه شیخ محمد یعقوب و روزنامه‌نگار عباس بدرالدین وارد لیبی شد.

از اینجا، پرونده سیاسی ـ اجتماعی موسی صدر به یک پرونده ناپدیدشدن و تحقیقات قضایی بین‌المللی تبدیل شد.

آخرین روزهای حضور در لیبی؛ آغاز تناقض‌ها

پس از ورود صدر به طرابلس، برخلاف انتظار، رسانه‌های رسمی لیبی خبر قابل توجهی درباره حضور او منتشر نکردند. حتی مقام لبنانی مستقر در طرابلس نیز تا چند روز بعد از حضور او اطلاع روشنی نداشت.

پس از آنکه در لبنان نگرانی درباره سرنوشت صدر افزایش یافت، مقام‌های لیبی اعلام کردند که او و دو همراهش در ۳۱ اوت ۱۹۷۸ لیبی را به مقصد رم ترک کرده‌اند.

اما مشکل اساسی این بود که هیچ ردپای قابل اتکایی از ورود آنان به ایتالیا پیدا نشد.

تحقیقات ایتالیا؛ روایت لیبی زیر سؤال رفت

مقام‌های ایتالیایی تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. طبق گزارش ارائه‌شده در متن، مسافران و خدمه پرواز مورد نظر حضور صدر و همراهانش را تأیید نکردند و پلیس و گمرک فرودگاه رم نیز ورود آنان را ثبت نکردند.

از سوی دیگر، بررسی هتلی که گفته شده بود برای آنها رزرو شده، ابهامات دیگری ایجاد کرد؛ افرادی دیگر با مدارک جعلی در آنجا حاضر شده بودند.

نتیجه مهم تحقیقات ایتالیا این بود که هیچ مدرکی مبنی بر ورود موسی صدر، محمد یعقوب و عباس بدرالدین به ایتالیا به دست نیامد.

در ژوئن ۱۹۷۹ نیز تحقیقات قضایی ایتالیا به این جمع‌بندی رسید که آنان وارد ایتالیا نشده‌اند و در واقع، روایت خروجشان از لیبی به مقصد رم قابل تأیید نیست.

نامه‌ای که مسیر تحقیقات را منحرف کرد

یکی دیگر از نقاط مهم پرونده، نامه‌ای بود که در سپتامبر ۱۹۷۸ در رم منتشر شد و مدعی بود صدر در ایتالیا ربوده شده است.

اما تحقیقات نشان داد تشکلی که نامه به نام آن منتشر شده بود، اساساً وجود خارجی نداشته است. همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره هتل‌ها و محل حضور احتمالی صدر نیز اثبات نشد.

به همین دلیل، این نامه نه به‌عنوان یک سرنخ معتبر، بلکه به‌عنوان تلاش احتمالی برای منحرف کردن تحقیقات مورد توجه قرار گرفت.

دیدار با قذافی؛ یکی از حلقه‌های مبهم پرونده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده، ادعاهای مربوط به دیدار صدر با معمر قذافی است.

بر اساس روایت ارائه‌شده، قذافی بعدها مدعی شد که برای دیدار با موسی صدر در ۳۱ اوت وقت تعیین کرده بود، اما صدر در آن جلسه حاضر نشده و به او گفته شده بود که وی لیبی را ترک کرده است.

در مقابل، اطلاعات دیگری که در پرونده مطرح شده، بر وقوع دیدار و حتی اختلاف و بحث شدید میان صدر و مقام‌های لیبیایی تأکید دارد.

در این بخش باید میان «یافته قطعی قضایی» و «ادعاهای مطرح‌شده در جریان پرونده» تفکیک قائل شد؛ زیرا تمام روایت‌های مربوط به محتوای جلسه و سرنوشت سه نفر پس از آن، به یک اندازه از نظر قضایی اثبات نشده‌اند.

چرا روایت «سفر به رم» اهمیت دارد؟

نقطه کلیدی پرونده این است که اگر موسی صدر و همراهانش واقعاً در ۳۱ اوت لیبی را ترک کرده و به رم رفته باشند، باید برای این سفر ردپای قابل بررسی در نظام حمل‌ونقل، فرودگاه، هتل، گذرنامه و شاهدان وجود داشته باشد.

اما تحقیقات ایتالیا و لبنان، بر اساس اطلاعات این گزارش، به چنین شواهدی نرسیدند.

بنابراین، یک پرسش اساسی شکل گرفت:

اگر سه نفر وارد ایتالیا نشده‌اند، پس پس از آخرین حضورشان در لیبی چه بر سر آنها آمده است؟

همین پرسش است که پرونده را از یک «ناپدیدشدن» ساده فراتر برده و آن را به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی لبنان تبدیل کرده است.

اهمیت سیاسی پرونده در امروز

پرونده موسی صدر را نمی‌توان صرفاً با معیار یک پرونده جنایی یا مفقودشدن افراد بررسی کرد. صدر در سال‌های پیش از ناپدیدشدن، به یکی از شخصیت‌های اثرگذار لبنان تبدیل شده بود و چند محور حساس را همزمان نمایندگی می‌کرد:

جامعه شیعه لبنان، جنبش محرومان، مقاومت در برابر اسرائیل، اصلاح نظام طایفه‌ای و گفت‌وگوی اسلامی ـ مسیحی.

از این منظر، ناپدیدشدن او در سال ۱۹۷۸ خلأی سیاسی و اجتماعی بزرگی ایجاد کرد و به همین دلیل، پیگیری سرنوشت او برای جریان‌های مختلف لبنانی اهمیت پیدا کرد.

در پایان: پرونده امام موسی صدر پس از ۴۸ سال همچنان با یک پرسش اصلی روبه‌رو است: سه مردی که در اوت ۱۹۷۸ وارد لیبی شدند، پس از آخرین حضور ثبت‌شده‌شان در این کشور چه سرنوشتی پیدا کردند؟

آنچه در این گزارش اهمیت دارد، تضاد میان دو روایت است: روایت لیبی که می‌گفت صدر و همراهانش در ۳۱ اوت به مقصد رم از کشور خارج شده‌اند، و نتایج تحقیقات ایتالیا و لبنان که ورود آنان به ایتالیا را تأیید نکرد.

در نتیجه، آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که روایت «ورود به رم» با یافته‌های تحقیقات انجام‌شده سازگار نبود؛ اما تعیین دقیق سرنوشت صدر و دو همراهش، نیازمند روشن‌شدن اسناد و شواهد بیشتری است.

از همین رو، عنوان «حاضر غایب» درباره موسی صدر صرفاً یک تعبیر ادبی نیست؛ او از سال ۱۹۷۸ از صحنه سیاسی لبنان ناپدید شد، اما پروژه فکری و سیاسی‌اش ــ از دفاع از محرومان و اصلاح جامعه تا همزیستی و مقاومت ــ همچنان در تاریخ سیاسی لبنان حضور دارد.

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