نشست »ایران و تحولات ژئوپولیتیکی« در سائوپائولو برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست سیاسی مؤسسه رسانه‌ای «الرساله» با موضوع «ایران و تحولات ژئوپولیتیکی» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، علما، دانشجویان، نمایندگان احزاب، شخصیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاران و اصحاب رسانه برزیل و همچنین جمعی از مسلمانان و غیرمسلمانان با ملیت‌های ایرانی، عراقی و لبنانی در شهر سائوپائولو برگزار شد.

این نشست به همت مرکز اسلامی برزیل، مؤسسه رسانه‌ای الرساله و گروه دوستی ایران و برزیل برگزار شد و در آن سخنرانان به بررسی ابعاد مختلف تحولات ایران و منطقه و همچنین بازتاب تحولات اخیر در رسانه‌های برزیلی پرداختند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و رسانه‌ای و خبرنگاران برزیلی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ژواکیم جی. کاروالیو (Joaquim de Carvalho)، فعال رسانه‌ای، خبرنگار و مقاله‌نویس برزیلی، در سخنان خود با اشاره به تصویری که رسانه‌های غربی از ایران ارائه می‌کنند، گفت که این تصویر موجب شده است بسیاری از مردم برزیل شناخت دقیق و اطلاعات کافی از وضعیت ایران نداشته باشند.

وی با اشاره به سفر خود به ایران و شناخت بیشتر از تحولات این کشور و منطقه طی شش ماه گذشته، تجربه شخصی خود را به خروج از یک «غار تاریک» تشبیه کرد و گفت پس از این سفر، حقایق و آنچه وی «مظلومیت ایران» خواند، برایش آشکارتر شده است.

لورا کاپریگلیونی (Laura Capriglione)، نویسنده، خبرنگار و مقاله‌نویس باسابقه برزیلی، نیز در سخنرانی خود با اشاره به خاطراتش از سفر به ایران و حضور در تجمعات شبانه، گفت که با وجود احتمال حمله نظامی، اقشار مختلف مردم ایران از پیر و جوان گرفته تا زنان، مردان و کودکان در این اجتماعات حضور داشتند.

وی افزود که در این تجمعات، مردم تنها شعار صلح و پایان جنگ سر نمی‌دادند، بلکه شعارهایی در حمایت از مقاومت و مقابله با آمریکا نیز شنیده می‌شد. کاپریگلیونی این روحیه را ناشی از باورهای دینی مردم ایران و تأثیر حادثه کربلا و شهادت امام حسین(ع) بر فرهنگ و روحیه ایرانیان دانست.

این خبرنگار برزیلی همچنین با اشاره به روابط میان ایران و عراق، آن را قابل توجه توصیف کرد و گفت که پیش از سفر به ایران تصور می‌کرد جنگ ایران و عراق در دوران حکومت صدام حسین موجب تداوم اختلاف میان دو ملت شده باشد، اما مشاهده حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی ایران، این تصور را برای او تغییر داده است.

تام آلتمن (Tom Altman)، نویسنده، خبرنگار و مقاله‌نویس برزیلی و مدیر مرکز رسانه‌ای «Opera Mundi»، نیز در سخنان خود با اشاره به حضور گسترده ایرانیان در اجتماعات و میادین، بر علاقه شدید مردم این کشور به سرزمین و میهن خود تأکید کرد.

وی گفت که جنگ اخیر و اقداماتی که به دولت دونالد ترامپ نسبت داده می‌شود، می‌تواند موجب شود بخش قابل توجهی از ایرانیان برای سال‌های طولانی تمایل کمتری به توافق و همکاری با آمریکا داشته باشند.

آلتمن همچنین با اشاره به سفر خود به ایران گفت که پیش از ورود به این کشور، در مسیر سفر با یک خانواده پنج‌نفره ایرانی ساکن اسپانیا در ترکیه دیدار کرده است. به گفته وی، اعضای این خانواده با وجود اشتغال و تحصیل در اسپانیا، در حال بازگشت به ایران بودند و تأکید داشتند که کشورشان در شرایط کنونی به حضور آنان نیاز دارد.

روبینسون فارینازو (Robinson Farinazzo)، ژنرال بازنشسته ارتش و تحلیلگر مسائل سیاسی برزیلی و فعال رسانه‌ای در کانال «Arte da Guerra»، نیز در این نشست به بررسی ابعاد نظامی جنگ ایران و آمریکا پرداخت.

وی آنچه را «پیروزی ایران در جنگ با قدرت‌های بزرگ نظامی» خواند، بی‌سابقه و دور از انتظار توصیف کرد و گفت ایران توانسته است با وجود برتری نظامی آمریکا و هدف قرار گرفتن رهبر و شماری از فرماندهان ارشد نظامی خود، در برابر این کشور مقاومت کند.

فارینازو این وضعیت را نتیجه هوش، خلاقیت و ابتکار دانشمندان و نخبگان جوان ایرانی و همچنین سیاست‌های دفاعی ایران در سال‌های گذشته دانست و اظهار کرد که استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن، نقش مهمی در عملکرد نظامی ایران داشته است.

این تحلیلگر برزیلی همچنین با اشاره به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تأکید کرد که این حملات بر توازن قوا در منطقه تأثیر گذاشته و خلیج فارس را به محیطی دشوار برای حضور نیروهای آمریکایی تبدیل کرده است.

وی همچنین اظهار داشت که تحولات اخیر موجب شده است برخی کشورهای منطقه در سیاست‌ها و توافق‌های دفاعی خود با آمریکا بازنگری کنند و در همین چارچوب به شکل‌گیری پیمان همکاری و دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بدون حضور آمریکا اشاره کرد.

در بخش دیگری از این نشست، از حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین خلیلو، از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، به دلیل مواضع وی در حمایت از محور مقاومت و محکومیت نظام سلطه و آنچه وی «امپریالیسم» خواند، تقدیر شد.

در این مراسم، مؤسسه رسانه‌ای «الرساله» با اهدای لوح تقدیر از فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی وی قدردانی کرد.

بخش پایانی نخستین نشست سیاسی «الرساله» نیز به پخش ویدئویی کوتاه درباره خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشته‌شده در جریان جنگ غزه اختصاص داشت. این ویدئو با هدف یادبود تلاش‌ها و فعالیت‌های اصحاب رسانه در پوشش تحولات و جنگ غزه توسط مؤسسه رسانه‌ای «الرساله» تهیه شده بود.

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