به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- موسسه منتظران منجی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مهدوی به دنبال بهکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته در ترویج مفاهیم عمیق انسانی، است که محور اصلی همایش «دستهای تمدنساز» بود. در این گردهمایی که با حضور استاد محمد شجاعی برگزار شد، ابعاد جدیدی از فعالیتهای نرمافزاری و هوشمندِ موسسه منتظران منجی رونمایی شد.
درخشانی، مدیر بخش آی تی و هوش مصنوعی موسسه، در گزارش خود از پنل اختصاصی «هوشِ ترجمه» گفت: این پنل با هدف حذف خطاهای انسانی و ترجمه بومیسازی شده سخنان استاد شجاعی برای مخاطبان بینالمللی طراحی شده است. همچنین، راهاندازی شبکه تلویزیونی اینترنتی منتظر، گامی دیگر در مسیر تثبیت حضور رسانهای این مجموعه بود.
بر اساس این گزارش، در این همایش که با اجرای زیبای تیم ناشنوایان «آوای دستان» و گروه «سرود برنا» همراه بود، مدیران مختلف مجموعه، پوررجب (روابط عمومی) احمد شجاعی (مدیر نشر محیی)، بر اهمیت «تخصصگرایی در فعالیتهای مهدوی» تاکید کردند.
این رویداد ثابت کرد که برای «شناساندن حقیقت انسان به جهان»، میتوان از پیوند میان معنویت و فناوری بهره برد.
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