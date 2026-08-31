به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نارندرا مودی، نخستوزیر هند، روزهای ۲۹ و ۳۰ اوت ۲۰۲۶ (۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۵) به دعوت رئیسجمهور ازبکستان، شوکت میرزیویف، سفر دولتی دو روزهای به تاشکند داشت. این چهارمین سفر مودی به ازبکستان بود و در جریان گفتوگوهای دو جانبه، روابط دو کشور به سطح «شراکت راهبردی جامع» ارتقا یافت و بیانیه مشترکی صادر شد.
در این بیانیه، دو رهبر ضمن تبادل نظر درباره مسائل منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت فزاینده آسیای مرکزی تأکید کردند و تعهد خود را به تقویت همکاریها در قالب «هند – آسیای مرکزی» در سطح سران کشورها و سطوح دیگر اعلام نمودند. آنها همچنین بر ادامه مشورتهای منظم درباره مسائل منطقهای تأکید کردند.
هرچند در متن بیانیه مشترک نام افغانستان بهصورت صریح و با جزئیات جداگانه ذکر نشده، اما بخش امنیتی آن ارتباط مستقیمی با ثبات منطقه، مخصوصا در افغانستان دارد. دو طرف تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تروریسم فرامرزی، قاطعانه محکوم کردند و بر رویکرد عدمتحمل مطلق نسبت به تروریسم و رد هرگونه توجیه برای آن تأکید ورزیدند.
رهبران هند و ازبکستان خواستار اقدام هماهنگ علیه گروههای تروریستی، قطع شبکههای تأمین مالی، پناهگاهها و زیرساختهای تروریسم شدند و بر پاسخگویی مسئولان و پیگرد حامیان و تسهیلکنندگان آنها تأکید کردند. همچنین تقویت همکاری در حوزههای اجرای قانون، تبادل اطلاعات، مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات سایبری مورد توافق قرار گرفت.
این دیدار در شرایطی برگزار شد که دو کشور همکاریهای دفاعی و امنیتی خود را نیز گسترش دادهاند و بر ادامه فعالیت گروه کاری مشترک مبارزه با تروریسم تأکید کردند.
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