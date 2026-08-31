به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رأی‌الیوم، مسئولانی از کشورهای حوزه خلیج فارس به طرف آمریکایی اعلام کرده‌اند «نسخه» وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشار و جنگ اقتصادی علیه ایران، «واقع‌بینانه نیست» و کشورهای منطقه به دلیل شرایط جغرافیایی و همجواری با ایران نمی‌توانند به‌سادگی با پیامدهای آن کنار بیایند.

این رسانه به نقل از محافل دیپلماتیک غربی گزارش داد که دست‌کم امارات، عمان و قطر برخلاف برخی کشورهای اروپایی، تمایل چندانی برای همراهی با تصمیم‌ها و بخشنامه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران نشان نمی‌دهند. بر اساس این گزارش، موضع کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، تحت تأثیر نگرانی‌های امنیتی و پیامدهای منطقه‌ای تشدید فشار علیه تهران قرار دارد.

رأی‌الیوم همچنین نوشت برخی دولت‌های خارجی، از جمله قطر، ممکن است از اجرای برخی تصمیم‌های تحریمی آمریکا خودداری کنند؛ زیرا از نگاه این کشورها، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها غیرواقع‌بینانه، بلکه عاملی برای تشدید مستمر بحران در منطقه است و می‌تواند مسیرهای احتمالی برای کاهش تنش و دستیابی به آرامش را مسدود کند.

بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش دارند میان روابط راهبردی خود با آمریکا و ضرورت مدیریت مناسبات جغرافیایی و اقتصادی با ایران توازن برقرار کنند. از این منظر، تحمیل سیاست فشار حداکثری به کشورهای همسایه ایران می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از تهران برای خود کشورهای منطقه داشته باشد؛ موضوعی که به نوشته رأی‌الیوم، برخی دولت‌های عربی را به انتقال این پیام به واشنگتن واداشته است.

.

.............

پایان پیام