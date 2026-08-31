زنگ خطر حقوق بشر در بحرین؛ صدها بازداشت و موج فشار بر روحانیون شیعه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع حقوق بشر بحرین دو گزارش را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است؛ کمیتهای که قرار است در صد و چهلوششمین نشست خود از ۱۹ اکتبر تا ۶ نوامبر ۲۰۲۶، وضعیت بحرین را بررسی کند.
گزارش نخست، تحولات حقوق مدنی و سیاسی این کشور از ابتدای ژانویه تا ۲۲ اوت ۲۰۲۶ را بررسی کرده و مدعی ثبت ۸۲۵ مورد بازداشت خودسرانه و ۳۷۴ مورد احضار شده است.
این گزارش همچنین مواردی درباره محدودیت آزادی بیان، تجمع و مشارکت سیاسی، آزادی مذهبی، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سلب تابعیت را مطرح کرده و مجموعهای از پرسشها و توصیهها را برای بررسی تعهدات قانونی بحرین در برابر کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داده است.
گزارش دوم که با همکاری «مرکز بینالمللی حمایت از حقوق و آزادیها» تهیه شده، بهطور ویژه وضعیت روحانیون شیعه و محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای مذهبی جعفری در سال ۲۰۲۶ پرداخته است.
بر اساس ادعای این گزارش، ۵۹ روحانی شیعه بین ۶ مارس تا ۲۴ ژوئن بازداشت شدهاند که از میان آنها، ۴۴ نفر در یک روز، یعنی ۹ مه، پس از یورش به منازلشان بازداشت شدهاند.
این گزارش همچنین ادعاهایی درباره بدرفتاری، تهدید، اجبار و توهینهای فرقهای و نیز محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و پروندههای قضایی مطرح کرده است.
در بخش دیگری از گزارش مشترک، محدودیتهای اعمالشده بر نهادها و مناسک مذهبی شیعیان، از جمله مدیریت اوقاف جعفری، حسینیهها، دستههای عزاداری و مراسم مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس دادههای ارائهشده، ۵۳ حسینیه در پی اقدامات و محدودیتهای اعمالشده در ژوئیه ۲۰۲۶ از برگزاری دستههای عزاداری خبر دادهاند.
تهیهکنندگان گزارش از کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند این موارد را با مقامهای بحرین مطرح کرده و بر تضمین آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان و تجمع، دادرسی عادلانه و حفاظت افراد در برابر شکنجه، بدرفتاری و تبعیض تأکید کند.
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