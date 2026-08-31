او در پاسخ به پرسشی درباره روابط طالبان با آمریکا گفت: «افغانستان کاملاً از سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در بخش‌های معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کند.» متقی تأکید کرد روابط دو طرف نباید از دریچه جنگ بیست‌ساله گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر پایه همکاری‌های آینده شکل بگیرد.

با این حال، متقی مشخص نکرد که آیا طالبان پیشنهاد سرمایه‌گذاری آمریکا در معادن را به‌طور مستقیم به کاخ سفید ارائه کرده‌اند یا خیر.

فایننشال تایمز نوشته است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علاقه کمی به ایجاد روابط نزدیک‌تر با طالبان نشان داده و پیشنهاد بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل به کنترل ایالات متحده را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که طالبان بارها آن را رد کرده‌اند.

متقی در این باره گفت تمام تأسیسات نظامی و غیرنظامی در افغانستان، از جمله پایگاه بگرام، دارایی‌های ملی این کشور هستند و در مقابل، کاخ سفید را تشویق کرد سفارت آمریکا در کابل را بازگشایی کند.

بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا و دولت پیشین افغانستان نشان می‌دهد منابع معدنی این کشور از جمله مس، آهن، نیوبیوم، کبالت، طلا و لیتیوم که به‌دلیل دهه‌ها درگیری عمدتاً دست‌نخورده باقی مانده‌اند، حدود یک تریلیون دلار ارزش دارند.

طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان از سال ۲۰۲۱ با اعلام سیاست درهای باز به روی سرمایه‌گذاری خارجی، روند استخراج برخی منابع طبیعی را آغاز کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، این گروه طی پنج سال گذشته برای استخراج معادن طلا و کرومیت با شرکت‌هایی از چین و ایران قراردادهایی به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار امضا کرده است.

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