به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه مصری «النبأ» به نقل از بلومبرگ، استعفای پی‌درپی برخی مقام‌های ارشد دولت ترامپ، در شرایطی رخ می‌دهد که دولت آمریکا همزمان با پرونده‌های حساس داخلی و خارجی روبه‌رو است.

خروج این مسئولان، ترامپ را ناچار کرده است ترکیب تیم پیرامونی خود را بازتنظیم کرده و بیش از گذشته به چهره‌هایی متکی باشد که ارتباط نزدیک‌تری با او دارند.

بر اساس این گزارش، کاهش شمار مقام‌های ارشد حاضر در حلقه تصمیم‌گیری، گزینه‌های پیش روی ترامپ برای مدیریت برخی پرونده‌ها را محدودتر کرده است.

در نتیجه، گروه کوچک‌تری از مشاوران و مسئولان مورد اعتماد رئیس‌جمهور نقش پررنگ‌تری در فرآیند تصمیم‌سازی دولت پیدا کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند ساختار قدرت و شیوه اتخاذ تصمیم‌ها در کاخ سفید را تحت تأثیر قرار دهد.

بلومبرگ همچنین ارزیابی کرده است که اتکای بیشتر ترامپ به افراد نزدیک به او از یک سو می‌تواند قدرت رئیس‌جمهور برای پیشبرد سریع‌تر دیدگاه‌ها و سیاست‌هایش را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، مسئولیت‌های بیشتری را بر دوش تعداد محدودی از مقام‌های دولت قرار می‌دهد.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت آمریکا با مجموعه‌ای از پرونده‌های پیچیده در عرصه داخلی و خارجی مواجه است.

در مجموع، تداوم تغییرات در میان مقام‌های ارشد دولت، پرسش‌هایی درباره ثبات و انسجام تیم دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ ایجاد کرده است.

اکنون نحوه بازسازی تیم مدیریتی کاخ سفید و میزان توانایی ترامپ برای حفظ هماهنگی میان نزدیک‌ترین مشاورانش، می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در ادامه مسیر دولت او باشد.

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