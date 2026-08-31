تاکید علمای پاکستان بر وحدت مسلمانان در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش سالانه «عشق پیامبر اعظم؛ مرکز وحدت مسلمین» همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت در اسلام آباد برگزار شد وسخنرانان این نشست با اشاره به تشدید چالش‌های جهان اسلام و اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه، بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات مذهبی و تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان تاکید کردند.

این مراسم به میزبانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان و زیر نظر شورای همبستگی ملی این کشور برگزار شد و شماری از رهبران سیاسی و مذهبی، علمای مذاهب مختلف و شخصیت‌های دینی در آن حضور داشتند.

سخنرانان این همایش بر ضرورت عبور از اختلافات فرقه‌ای و تقویت وحدت مسلمانان تأکید کردند و عشق و پیروی از پیامبر اسلام (ص) را نقطه مشترکی برای نزدیک شدن جریان‌ها و مذاهب مختلف اسلامی دانستند.

آنان همچنین بر ضرورت حفظ ثبات و انسجام پاکستان و مقابله با تلاش‌هایی که به گفته آنان با هدف ایجاد تفرقه میان مسلمانان صورت می‌گیرد، تاکید کردند.



سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین و رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان، گفت: پیامبر اسلام (ص) الگوی اخلاق و کرامت بود و اگر مسلمانان خود را پیرو آن حضرت می‌دانند، باید اخلاق نیک و رفتار شایسته را در جامعه ترویج کنند. وی همچنین وحدت ملی، حاکمیت قانون و عدالت را از نیازهای اساسی پاکستان دانست.

راجه ناصر با اشاره به تحولات منطقه گفت: آمریکا و اسرائیل خواهان مشاهده یک پاکستان قدرتمند و باثبات نیستند و تلاش برای ایجاد اختلافات داخلی می‌تواند به تضعیف کشور منجر شود.

وی مسئولیت رهبران مذهبی را در جلوگیری از کشیده شدن جامعه به اختلافات فرقه‌ای و در تقویت وحدت امت اسلامی مهم دانست.

لیاقت بلوچ، معاون جماعت اسلامی پاکستان، نیز با انتقاد از اقدامات آمریکا و اسرائیل، وحدت و همبستگی مسلمانان را ضرورتی اساسی در شرایط کنونی دانست.

عدنان قادری، وزیر امور مذهبی ایالت خیبرپختونخوا بر محبت به پیامبر اسلام (ص) و خاندان ایشان تاکید کرد و آن را زمینه‌ای برای تقویت اتحاد امت دانست.

مفتی گلزار احمد نعیمی رئیس جماعت اهل حرم، نیز خواستار اتحاد مسلمانان بر پایه ارزش‌های مشترک اسلامی شد.

دیگر سخنرانان این نشست نیز بر گفت‌وگو میان مذاهب، تقویت همبستگی اسلامی و پرهیز از اختلافاتی که می‌تواند وحدت امت را تضعیف کند، تاکید کردند.



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