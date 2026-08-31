آیا اعتبار شهروندان بحرینی‌ مخدوش شده است؟!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهروند بحرینی در حافظه عمومی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، طی دهههای گذشته با ویژگیهایی مانند خوشرفتاری، فروتنی و برخورد محترمانه شناخته شده است. با این حال، در ماههای اخیر حضور برخی چهرههای بحرینی در شبکههای تلویزیونی و رسانههای عربی و دفاع آنها از سیاستهای دولت، این پرسش را مطرح کرده که آیا این افراد واقعاً نماینده دیدگاه جامعه بحرین هستند یا صرفاً گروه محدودی از صداهای نزدیک به حاکمیت را نمایندگی میکنند.
برخی منتقدان معتقدند بخشی از این چهرهها در برنامههای تلویزیونی، به جای ارائه استدلال و پاسخهای مستند، از ادبیات تند و گاه توهینآمیز استفاده میکنند.
همچنین ادعاهایی درباره انتشار اطلاعات نادرست در این برنامهها مطرح شده است؛ بهگونهای که یکی از منتقدان مدعی شده در سخنان یکی از این افراد بیش از ۳۰ مورد ادعای نادرست یا اطلاعات غیردقیق شناسایی کرده است.
در این میان، گسترش شبکههای اجتماعی و دسترسی گسترده مردم به منابع مختلف خبری، امکان بررسی و راستیآزمایی ادعاهای رسانهای را افزایش داده است.
به همین دلیل، استفاده از ادبیات تند یا طرح ادعاهای بدون پشتوانه، لزوماً نمیتواند افکار عمومی را با یک روایت خاص همراه کند و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
در نهایت، مسئله اصلی فراتر از عملکرد چند چهره رسانهای است؛ تصویر یک ملت را نمیتوان به سخنان افراد خاص تقلیل داد.
شهروندان بحرینی، فارغ از مواضع سیاسی افراد حاضر در رسانهها، دارای هویت و سابقه اجتماعی مستقل از این چهرهها هستند و نمیتوان رفتار یا ادبیات یک گروه محدود را معیار قضاوت درباره کل جامعه بحرین قرار داد.
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